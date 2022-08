Bénin: Précisions des Évêques sur la création d'un établissement catholique de crédit

Cotonou — La Conférence épiscopale du Bénin lance la création d'une institution catholique de crédit, mais précise que le projet est en cours d'évaluation afin de suivre toutes les procédures légales.

"En date du 14 juillet 2022, et conformément aux dispositions de l'article 825 de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique, la Conférence Episcopale du Bénin (C.E.B.) a fait publier dans le quotidien " LA NATION " le projet de création au Bénin d'une Société Anonyme à vocation d'établissement financier ayant pour objet la réception de fonds de la clientèle, les opérations de crédits et d'autres opérations précises," indique un communiqué de la CEB reçu par l'Agence Fides.

Dans le quotidien susmentionné un avis d'appel public à l'épargne a été diffusé.

"Un avis d'offre publique a été publié dans le journal susmentionné", poursuit le communiqué. Par la présente, eu égard aux dispositions de l'article 13 de la loi portant réglementation bancaire, la Conférence Episcopale du Bénin notifie et rectifie formellement l'emploi des termes " Bank ", " banque " ou " bancaire " dans la dénomination commerciale de la société en création ainsi que dans les Statuts et autres documents portant sur le projet de création.

Pour ce faire, la Conférence Episcopale du Bénin (C.E.B.) décide l'annulation de l'Avis d'appel public à l'épargne du 14 juillet 2022, en attendant de suivre toutes les procédures légales et d'observer les dispositions de la BCEAO jusqu'à finaliser les étapes en vue d'une demande formelle d'Agrément auprès du Ministère de l'Economie et des Finances, de la BCEAO et de la Commission Bancaire de l'UMOA," conclut le communiqué.

L'OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), est l'organe de 17 Etats d'Afrique de l'Ouest et du Centre pour harmoniser les lois commerciales. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) est la banque centrale du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo. La BCEAO est l'Union monétaire ouest-africaine qui regroupe le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.

Initialement, il a été rapporté que l'institution promue par la CEB s'appellerait ICTUS Bank avec un capital social de 10 milliards de francs CFA..