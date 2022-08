Soudan: Réunion entre l'Initiative de l'Appel du Peuple Soudanais et Forces de Liberté et du Changement

Khartoum — Une réunion de délibération s'est tenue Samedi entre les parrains de l'initiative de l'appel du peuple Soudanais et les personnalités éminentes des Forces de la Liberté et du Changement (Consensus National), avec la participation du directeur exécutif de l'initiative, Dr Hashim Gariballa, Dr Jibril Ibrahim, Mubarak Ardol et d'autres leaders des Forces de la Liberté et du Changement (Consensus National).

Nour Al-Dayem Taha des Forces de la Liberté et du Changement (Consensus National) a déclaré après la réunion qu'ils ont discuté l'initiative de l'appel du peuple Soudanais, et a souligné l'importance du consensus et de s'abstenir de l'exclusion de toute partie, en particulier que la période de transition devrait être avec la participation de tous les peuples du pays, et que la sortie de la crise dépend du consensus, jusqu'à l'organisation des élections libres et équitables.

Il a souligné que la Liberté et le Changement (Consensus National) a présenté une feuille de route pour la période à venir, et a clarifié les critères de sélection du premier ministre et les ministres.

Taha a fait l'éloge de l'initiative de l'appel du peuple Soudanais pour la réconciliation nationale, dont une copie a été reçue par les Forces de la Liberté et du Changement, expliquant qu'ils soumettront leur réponse écrite à celle-ci.

Pour sa part, l'ingénieur Hashim Gariballa, directeur exécutif de l'initiative de l'appel du peuple Soudanais pour l'Accord National, qui est parrainé par Sheikh Al-Tayeb Al-Jid Wad-Badur, a dit que la réunion était amicale, et que le Soudan a besoin de l'unité de ses composants, indiquant que les participants à la réunion ont convenu de la continuation des efforts.

Il a ajouté qu'il y aura une réunion entre l'initiative et les Forces de la Liberté et du Changement (Consensus National) Mardi pour écouter leur réponse à l'initiative.