Congo-Brazzaville: Etoile du Congo - Franck Bianzembi prend la tête de la section football

L'ancien secrétaire général de l'équipe a pris les rênes de la section football de l'Etoile du Congo au cours de l'assemblée générale ordinaire tenue, le 25 août, à la mairie de Ouenzé.

L'urgence et la nécessité s'imposaient d'autant plus que les assises étaient la condition sine qua non pour participer au championnat national direct Ligue 1 pour la saison 2022-2023 et obtenir une éventuelle subvention de la Fédération congolaise de football. La saison dernière, sous la direction de Faustin Elenga, la section football est restée sans les instances dirigeantes. C'est désormais chose faite puisque l'Etoile du Congo n'a pas trouvé mieux que faire confiance à celui qui connait bien la maison et qui se dit fils du club.

" Je suis un fils de l'Etoile du Congo. Vous connaissez mon parcours. Je remercie toutes les personnes qui ont pensé à moi pour que désormais je préside aux destinées de notre grande famille Etoile du Congo ", a indiqué Franck Bianzembi.

L'ancien secrétaire général de l'équipe compte sur le soutien de tous pour redorer le blason de l'Etoile du Congo. " La tâche que vous venez de me confier ce jour est certes lourde mais avec l'apport de chacun et de tous nous y parviendrons. Comme les cinq doigts de la main, chacun doit jouer sa partition pour les lendemains meilleurs et des victoires plus plausibles ", a-t-il déclaré avant de définir sa feuille de route axée sur deux priorités. La première consiste à assurer le suivi régulier et permanent de l'équipe des moins de 17 ans pour assurer, selon lui, une meilleure relève de demain puis faire un bon recrutement afin de redonner à l'Etoile du Congo football son caractère de l'équipe championne et vainqueur.

" La véritable grandeur d'un homme ne se mesure pas à des moments où il est à son aise mais lorsqu'il traverse une période de controverse et de défis. C'est dans ce contexte que j'en appelle au travail, car il constitue un levier important dans le rendement sportif. C'est un principe de changement et un facteur décisif pour la construction de l'avenir de notre édifice commun : Etoile du Congo. Nous devons exiger des résultats à tous les niveaux en commençant par se départir de nos égos, transcender nos différends. Ce n'est que de cette manière que nous pourrions relever ensemble le défi ", a-t-il souligné, précisant que la collectivité humaine se reconnait par son organisation et son mode de gouvernance.