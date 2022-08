Congo-Brazzaville: Championnats nationaux de boxe - Brazzaville confirme

Avec une moisson de vingt médailles dont dix d'or, sept d'argent et trois de bronze, les pugilistes brazzavillois ont fait respecter la logique lors des championnats nationaux qui se sont bouclés le 25 août au gymnase Nicole-Oba. Pointe-Noire ( 6 or, 4 argent) et la Bouenza (2 or, 2 argent et 4 bronze) ont complété le podium du classement général.

La compétition a mis aux prises, du 20 au 25 août, cinq jours durant, les boxeurs de sept ligues départementales, notamment Kouilou, Pointe-Noire, Niari, Bouenza, Brazzaville, Plateaux et Cuvette. Elle s'inscrit dans la vision exprimée du président de la Fédération congolaise de boxe d'amener ce sport vers les lendemains meilleurs par l'entremise de l'organisation régulière des compétitions. " Nous voulons organiser dorénavant un ou des championnats d'exception et cela demande de la patience et un investissement conséquent. Nous travaillons pour cela ", a assuré Gaëtan Nkodia. Le président de la Fécoboxe a salué la combativité, la passion, le fair-play et l'amitié dont ont fait preuve les boxeurs tout au long de la compétition.

L'écart entre les ligues s'est resserré par rapport aux résultats de la dernière édition où Brazzaville avait tout raflé, en ne laissant qu'aux autres ligues deux médailles d'or à disputer. Les résultats de 2022 témoignent une légère progression. Dans la catégorie minimum (46-48 kg), Rod Inko de Brazzaville a battu Béni Ngaterika de Pointe-Noire aux points. Dans la catégorie welter (65-67kg), Bedjovic Mberi de Brazzaville l'emporte face à Mohamed Mapaka du Niari par KO. Desco Ntsoumou (Brazzaville) a dominé Mbiambo de la Cuvette par forfait. Nguembolo, Mbella, Nkey, Ngatsé, Akouélé, Andzoua, Ikia ont élargi la liste des médaillés d'or de la ville capitale.

Dans la catégorie plume (54-57kg), Nelti Bilongo de Pointe-Noire s'est imposé devant Grâce Ekili de la Cuvette. Caleb Kote de Pointe-Noire dans les mi- welter 60-63 kg a gagné la prestigieuse médaille face à Fored Malonga. Dans la catégorie des poids moyens 71-75 kg, chez les hommes Brice Ditsa a dominé Ngambou Oyo de Brazzaville. Yannick Kitsoukou de Pointe-Noire s'est imposé par arrêt de l'arbitre face à Rhino Nganouani de Brazzaville dans la catégorie cruser 80-86 kg. Préfina Kokolo l'emporte par forfait devant Dona Balenda du Kouilou dans les mi-moyens (70-75 kg) chez les dames..

Dans la catégorie des poids légers (57-60kg), Ngoma Mouanda de la Bouenza a gagné la médaille d'or face à Bolle Kandza de Pointe-Noire. La Cuvette doit sa quatrième place grâce à la victoire dans l'autre catégorie des légers de Mavy Mouessé devant Ondoumou Itoba de Brazzaville. La Cuvette termine la compétition avec deux médailles d'argent et cinq de bronze devant le Niari (une médaille d'argent, une d'or et quatre de bronze). Le président de la Fédération congolaise de boxe a rassuré de sa volonté d'élever le niveau de l'organisation lors des prochaines éditions tant sur la prise en charge des délégations et des combats que sur la qualité de toutes les autres prestations.

Le Comité national olympique et sportif congolais a salué les efforts déployés par l'actuel bureau dans l'organisation régulière des compétitions tout en insistant sur un réel encadrement des jeunes qui ont montré leur potentiel dans cette compétition." C'est un mérite. Les athlètes sont jeunes. Ce qui présage un avenir prometteur. Nous sommes sûrs que la même équipe fédérale va se rapprocher des ressources afin de solliciter les stages pour les entraîneurs parce que ces jeunes ont besoin d'un encadrement plus édifiant que nous sommes en train de voir. Certainement il y a un potentiel qui doit être bien canalisé afin que parmi eux nous trouvons ceux qui vont représenter le Congo avec beaucoup d'honneur. Les portes du Cnosc sont toujours ouvertes, ce sont les fédérations qui ne savent pas en profiter ", a précisé Leonard Bossona, le directeur exécutif du Cnosc.

Likoué Furet, le représentant de la Direction générale des sports a félicité les boxeurs ayant donné le meilleur de leurs performances aussi bien dans l'effort que dans le dépassement physique.