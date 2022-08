Congo-Kinshasa: Ebola - Démarrage de la vaccination des agents de santé à Beni

Quelques jours après l'annonce officielle de l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province du Nord-Kivu par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, une campagne de vaccination a été lancée jeudi dernier à l'hôpital général de référence de Beni.

"L'objectif de cette campagne est de protéger les agents de première ligne qui vont à leur tour vacciner les contacts", a annoncé l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Actuellement, la RDC vit la quinzième épidémie d'Ebola. Pour arrêter la propagation de cette maladie, le gouvernement et ses partenaires dont l'Unicef et l'OMS sont déjà à pied d'œuvre. Des activités de riposte sont organisées telles que la décontamination des établissements de soins et des ménages, le listage et le suivi d'environ cent soixante contacts qui ont été identifiés, le lancement des activités de vaccination et de prise en charge des cas et la sensibilisation.

Rappelons que le premier cas de cette quinzième épidémie est une femme âgée de 46 ans, décédée le 15 août à Beni. Soignée à l'hôpital général de référence de Beni, pour d'autres infections, elle présentera par la suite des symptômes de la maladie à virus Ebola. Selon le ministre de la Santé, un prélèvement de routine a été effectué en date du 15 août par l'équipe de l'hôpital général. L'échantillon a été testé positif.