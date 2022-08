Congo-Kinshasa: Sondage de la présidentielle 2023 - L'agence américaine Geopoll place Félix Tshisekedi devant Fayulu et Katumbi

Les signaux sont très favorables pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui, vraisemblablement, pourrait renouveler son bail à la tête de la RDC lors de la prochaine présidentielle de 2023.

C'est en tout cas ce qui révèle le dernier sondage de l'agence américaine de recherche sociale Geopoll publié le 24 août 2022 dont les résultats le placent nettement devant ses potentiels concurrents, Martin Fayulu et Moïse Katumbi. Les investigations menées par cette agence américaine ont pris en compte la période allant du 28 juin au 25 juillet 2022. Un échantillon de plus de dix mille personnes questionnées dans différentes régions de la RDC a servi de base d'études. Trente-trois villes et cent quarante-cinq territoires ont été ciblés dans ces investigations.

Il en découle que plus de la moitié de répondants à ce sondage se sont dits favorables et prêts à accorder un second mandat au président de la République, Félix Tshisekedi en 2023. " Un peu plus de la moitié des personnes interrogées expriment leur volonté d'accorder un deuxième mandat au président Tshisekedi, tandis qu'un tiers déclare ne pas avoir l'intention de voter pour un autre candidat ", renseigne ce document. Quant aux opposants tels que Martin Fayulu, Katumbi Chapwe et le président honoraire Joseph Kabila, ils n'ont pas atteint le seuil de 20% de popularité, d'après cette enquête dont la marge d'erreur est très faible.

Dans les milieux du parti présidentiel, les résultats de ce sondage sont plutôt bien digérés d'autant qu'ils consacrent la reconnaissance du travail abattu par Félix Tshisekedi durant son premier mandant dont il entend achever durant son deuxième mandat. Des faits ne manquent pas pour soutenir cette deuxième mandature du président Félix Tshisekedi qui aura posé les jalons du redécollage du pays, estiment les observateurs qui mettent en exergue ses maintes actions sociales.

De l'amélioration de la solde des militaires, à la relance des travaux de construction des maisons préfabriquées au camp Tshatshi et du centre médical de ce camp militaire, en passant par l'amélioration de la rémunération du personnel de l'Etat, la remise des véhicules aux professeurs d'université, la gratuité de l'enseignement de base, la gratuité des accouchements, etc, toute cette litanie d'actions non exhaustive réalisées par Félix Tshisekedi continuent de plaider en sa faveur.