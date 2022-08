Congo-Brazzaville: Forêts - Le pays renforce son dispositif de suivi des émissions de carbone

La ministre de l'Économie forestière, Rosalie Matondo, a procédé au lancement, le 26 août, à Brazzaville du projet Système national de mesure, de notification, et de vérification (Syna-MNV). Le nouveau projet permettra d'évaluer les performances nationales en matière de réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation du couvert forestier (REDD+).

Le Syna-MNV prévu d'une durée de deux ans sur l'ensemble du territoire national a bénéficié d'un financement de 2 millions de dollars (1,3 milliard FCFA) de l'Initiative pour la forêt de l'Afrique centrale (Cafi) et l'assistance technique de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Il permettra aussi à la République du Congo de devenir éligible aux différents mécanismes de payements axés sur les résultats dans le cadre de la REDD+.

Selon son coordonnateur national, Dabney Matoko Kouediatouka, le Syna-MNV produira des résultats bénéfiques pour l'environnement et la population riveraine, avec un accent particulier sur la réduction de la pauvreté, la contribution au développement durable et la protection des écosystèmes. La finalité, a-t- il poursuivi, est de fournir des données permettant au pays d'accéder à de nouvelles sources de financement pour les activités REDD+, puis de respecter ses engagements auprès de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques(CCNUCC).

Il s'agira concrètement d'évaluer les besoins en capacités et en données des parties prenantes du Système national de surveillance des forêts, de produire des données nécessaires au suivi de la REDD+, de faciliter les calculs des émissions de gaz à effet de serre et les incertitudes sur les données d'activité de même que les facteurs des émissions, de renforcer les capacités du Centre national d'inventaire et d'aménagement(CNIAF), ainsi que de rendre disponibles les données produites sur un géoportail Web.

Ce projet constitue un outil de base, a salué la ministre de l'Économie forestière, qui va rendre efficaces et opérationnels les systèmes nationaux d'estimation des émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique et les quantités de CO2 séquestrées par les forêts représentant des puits de carbone, des changements de superficie des terres forestières et les changements de stocks de carbone liés aux activités REDD+ ; des performances d'atténuation des gaz à effet de serre auprès des instances compétentes...

" Le Syna-MNV intègre le programme ONU-REED pour lequel la FAO appuie les pays en développement sur les questions techniques liées à la gestion des forêts et au développement des processus de MNV efficients et fiables des réductions d'émissions de gaz à effet de serre, et a permis au CNIAF de tester les outils open-sources développés par la FAO, pour le suivi par télédétection de nos écosystèmes forestiers ", a-t- elle ajouté.

La tutelle a réitéré les engagements du pays de réviser et soumettre au partenaire onusien CCNUCC les données de 2020 à 2024, la Contribution déterminée au niveau national en 2020 et 2025 de manière cohérente avec les versions révisées, la Communication nationale tous les quatre ans, le Rapport biennal actualisé en 2023 et à le réviser tous les deux ans, y compris à s'assurer que ces quatre documents soient cohérents entre eux et avec les lignes directrices de la Convention.