Congo-Brazzaville: Parution - "Le commerce des allongés " d'Alain Mabanckou

L'écrivain Alain Mabanckou publie Le commerce des allongés aux éditions du Seuil, une fiction qui se déroule à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, ville natale de l'auteur.

Dans son nouveau roman paru à l'heure de la rentrée littéraire où paraissent 490 nouveaux romans français et étrangers, Alain Mabanckou imagine comment un jeune homme se réveille dans un cimetière après ses funérailles et retourne parmi les vivants pour une dernière mission. Une fable sociale et politique qui plonge le lecteur dans le monde fantastique des morts.

À travers les 304 pages de son roman paru le 19 août dernier, cette fiction met en avant Liwa Ekimakingaï ayant passé son enfance et continue d'habiter chez sa grand-mère Mâ Lembé, car sa mère Albertine est morte en lui donnant la vie. Il est employé comme cuisinier à l'hôtel Victory-Palace de Pointe-Noire. Et il attend de rencontrer l'amour. Un soir de 15 août où l'on fête l'indépendance du pays, il réunit ses plus beaux atours à peine achetés, l'après-midi, et assez extravagants, pour aller en boîte. Au bord de la piste de danse, la belle Adeline semble inatteignable. Pourtant, elle accepte ses avances, sans toutefois se compromettre. Elle signera sa fin...

Le roman est une remontée dans la vie et les dernières heures du jeune homme, qui assiste à sa propre veillée funèbre de quatre jours et à son enterrement. Aussitôt enseveli, il ressort de sa tombe. Pour se venger ?

En toile de fond, la ville de Pointe-Noire et ses cimetières - en particulier le Cimetière des Riches, où tout le monde rêverait d'avoir une sépulture mais où les places sont très chères, et celui dit Frère-Lachaise, pour le tout-venant dont Liwa fait partie.

Dans ce grand roman social, politique et visionnaire, la lutte des classes se poursuit jusque dans le royaume des morts, où ceux-ci sont d'ailleurs étrangement vivants.

Né à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, Alain Mabanckou enseigne aujourd'hui aux États-Unis. Traducteur, éditeur, écrivain, documentariste, il est l'auteur de nombreux essais et romans dont Mémoire de porc-épic (Prix Renaudot en 2006).

Prix : 19.50 € TTC

304 pages

EAN 9782021413212