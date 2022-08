Congo-Brazzaville: Congo/Etats-Unis - Les bénéficiaires du programme Yali honorées

L'ambassadeur des Etats-Unis, Eugene S. Young, a organisé, le 25 août, une réception en l'honneur des jeunes filles congolaises bénéficiaires de la bourse américaine 2022 dénommée " Mandela Washington Fellowship ou l'initiative des jeunes africains (Yali) ".

Aux Etats-Unis, les sept jeunes leaders congolaises sélectionnées ont eu une série d'échanges dans divers domaines cadrant avec leurs projets respectifs. Elles ont participé au programme en compagnie d'autres jeunes leaders du continent africain aux cours universitaires et à des formations en leadership axées sur les problématiques propres au développement de l'Afrique.

En outre, deux des Mandela Fellows 2020, qui ont participé au programme en mode virtuel l'an dernier, viennent de rentrer des Etats-Unis où ils ont participé au programme d'exploration culturelle.

Au cours de la cérémonie, le diplomate américain, Eugene S. Young, a félicité les nouveaux participants au programme, et leur a souhaité " la bienvenue dans la grande famille des anciens participants au programme d'échange du gouvernement américain (applaudissements) ".

La grande famille d'anciens participants aux différents programmes d'échanges américains comprend d'anciens participants aux programmes Fubright, Humphrey, IVLP, PAYLP, Access, etc.

" Ces programmes visent à promouvoir la compréhension mutuelle entre les peuples américain et congolais. A travers cette grande famille d'anciens boursiers, nous poursuivons cet échange d'idées entre les deux pays. Notre travail d'ensemble contribue à promouvoir les intérêts communs et la prospérité au Congo et aux Etats-Unis. Je suis fier de servir en tant qu'ambassadeur des Etats-Unis en République du Congo, un pays où nous avons des partenaires solides comme vous ", a-t-il déclaré.

Parlant de l'association Congo-USA Alumni (CUSAA), une organisation " dynamique " crée, il y a quinze ans, et qui rassemblait les participants à tous les programmes d'échange du gouvernement américain, l'ambassadeur a proposé de " travailler ensemble pour dépoussiérer la CUSAA et la réinventer pour continuer à construire des liens plus forts entre les anciens participants à ces différents programmes ".

Signalons que le Mandela Washington Fellowship a été annulé en 2020 à cause de la pandémie de covid-19, et les participants sélectionnés ont pris part au programme virtuel en 2021.

L'initiative des jeunes africains (Yali) a été lancée par l'ancien président des Etats-Unis, Barack Obama, pour accompagner une génération émergente de leaders africains. Depuis son lancement officiel en 2014, en Afrique du Sud, le Yali a formé plus de mille africains. L'objectif pour tous étant de mettre leurs compétences en pratique pour renforcer les institutions de leurs pays respectifs.

Pour être éligible, il faut être citoyen d'un pays africain au sud du Sahara, écrire et parler couramment la langue anglaise et être âgé entre 18 et 35 ans au moment de la demande. Autres critères de sélection : avoir un bon bilan de leadership, posséder de bonnes performances académiques, avoir une bonne expérience dans le domaine choisi et s'engager à retourner en Afrique pour faire bénéficier la formation aux autres jeunes.