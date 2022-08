Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 28 Aout2022

Sénégal : Ticad 8 à Tunis- Macky regrette l’absence du Maroc

Le président sénégalais, Macky Sall, a regretté que la 8ème conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (Ticad), ouverte le samedi à Tunis, soit marquée par l’absence du Maroc, un « éminent membre de l’union africaine ». « Le Sénégal regrette que ce rendez-vous de la Ticad soit marqué par l’absence du Maroc, un éminent membre de l’union africaine, faute d’un consensus sur une question de représentation », a dit M. Sall à l’ouverture de cette conférence. (Source : Yabiladi)

Niger : Bienfaisance- Issoufou Mahamadou en action

L'ancien Président de la République Issoufou Mahamadou, président de la Fondation issoufou mahamadou (Fim) est arrivé le samedi 27 Août 2022 à Tahoua, capitale de l'Ader dans le cadre des activités de sa fondation. Il a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport de la ville par les autorités régionales, puis salué par les autorités administratives et locales, les chefs traditionnels et par les populations de l'Ader venues pour la circonstance. (Source : Anp)

Guinée : Médiation Cédéao- Thomas Boni Yayi chez le Chef de la junte

Arrivé le 20 août à Conakry, le Médiateur de la Cédéao, Thomas Boni Yayi, a bouclé le samedi 27 août 2022, sa deuxième mission de travail. Au terme de sa mission, le Médiateur a été reçu en audience par le Colonel Mamadi Doumbouya, Président de la transition, à qui il a rendu compte de sa mission, a appris Africaguinee.com.

Burkina Faso : Attaque d’un convoi à Nadiabonli. La mise au point de l’armée

Suite à l’incident intervenu à Nadiabonli dans la Province de la Tapoa, (région de l’est) contre un convoi de ravitaillement dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 août 2022, l’armée a fait une déclaration. Il ressort des premiers éléments recueillis que les véhicules attaqués n’appartiennent pas à la mine mais plutôt à des fournisseurs de la mine de Boungou qui avaient quitté Fada sous escorte. (Source : Burkian24)

Côte d’Ivoire : Football- Le président de la Fif continue de pousser ses pions

Yacine Idriss Diallo (Yid) continue de pousser ses pions. Depuis son avènement à la tête du sport-roi, il ne cesse de traiter les sujets abordés pendant sa campagne. Autant il met les clubs au cœur de son programme, autant les joueurs y ont largement leur place. En témoigne cette importante décision prise au sortir d’un séminaire, mercredi, au Plateau. Désormais, dans le championnat national de Ligue 1 de Côte d’Ivoire, le footballeur devra percevoir, au bas mot, un salaire de 160 mille FCfa. C’est ce qui est ressorti du séminaire sur l’organisation administrative et financière organisée par la Fédération ivoirienne de football (Fif) en présence des 16 clubs de Ligue 1.(Source : Fratmat.info)

Cameroun : Présidence Fecafoot- Vers une révision à la hausse de la durée du mandat

« L’Assemblée Générale, à l’unanimité des membres présents, adopte la révision à la hausse de la durée du mandat du Président de la Fecafoot », indique le communiqué final sanctionnant la fin de l’Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. La proposition d’augmentation de la durée du mandat libellée dans la proposition Nº13 a été adoptée lors de l’Assemblée générale tenue, le samedi 27 août 2022, à Douala. (Source : Actu Cameroun)

Bénin: Législatives de janvier 2023- Des leaders d’opinions prennent position

Les législatives de janvier 2023 marquent un tournant décisif pour l’ensemble de la classe politique béninoise. Un scrutin qui s’annonce plus ouvert que les précédents, et c’est l’insomnie au sein des partis politiques. Au fur et à mesure que les jours s’égrènent, c’est le branle-bas dans les états-majors des formations politiques. On assiste au sein de la classe politique béninoise à des fusions, à des divorces politiques qui font remettre en cause le bien-fondé de la réforme du système partisan, telle que conçue et mise en œuvre par le régime actuel, et qui vise à créer des partis forts et solidement établis dans toutes les localités du pays. Reçu sur un média local, l’entrepreneur culturel, Ousmane Alédji relève que toutes ces manœuvres politiques n’ont pas pour finalité que les lois soient touchées. (Source : aCotonou.com)