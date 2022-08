Afrique: Coupe CAF - Coton FC de Ouidah fait un nul face au RCK du Burkina-Faso en amical

Dans le cadre des préparatifs comptant pour les éliminatoires du tour préliminaire des compétitions africaines, Coton FC de Ouidah a fait un nul d'un but partout face au RCK de Ouagadougou.

Sous une pluie sans cesse, causant l'arrêt de la rencontre, le capitaine de l' équipe championne de la saison écoulée, Bawa Fadil, obtient un penalty. Lequel il a transformé (82è) de jeu. Faut- il le souligner, les Béninois avaient encaissé un but avant de rétablir la parité. En trois matches amicaux, les coéquipiers de Romaric Amoussou, ont collectionné deux succès d'affilée. Le premier contre L'Association sportive des conducteurs de kara(4-1) au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Le second contre Rémo Stars du Nigéria(1-0).

Le manager des cotonculteurs, Victor Zvunka, décèle beaucoup de points positifs pour ses joueurs. " On est capable, on a les joueurs pour, on a une équipe pour et on se prépare en conséquence pour être naturellement au rendez-vous, " a déclaré le technicien. Il a également précisé qu' ils devront faire plaisir aux supporters. " Le plus important est que les joueurs progressent, prennent de l'expérience et réussissent naturellement dans la compétition africaine " dira-t-il. Le défi majeur pour lui, est de bien négocier les matches et passer au tour suivant.