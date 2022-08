Afrique: Elim. CHAN 2023 - Match nul entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso (0-0)

Ce samedi 27 aout 2022 avait lieu entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, le match aller comptant pour les éliminatoires du CHAN Algérie 2022. Et la rencontre s'est soldée par un score nul et vierge.

Dans ce match aller entre Eléphants et Etalons locaux, aucune équipe n'est parvenue à prendre l'avantage.

En effet devant leur public, les hôtes du jour qui ont commencé cette rencontre avec un rythme plaisant et une bonne circulation de balles. Dictant et régulant le jeu, le capitaine des Eléphants Essis Baudelaire, a été très juste dans ses interventions. Attohoula Yao, très bon techniquement et offensivement, a également posé des problèmes sur son côté droit à la défense adverse. Cependant après 20 minutes de jeu, les Burkinabè ont commencé à se projeter vers l'avant pour finir la première période avec un 50-50 dans la possession.

Au retour des vestiaires, le jeu était tout autant équilibré avec des Etalons bien en place. Des deux côtés, les attaquants faisaient preuve de maladresse. Sur une balle en profondeur à la 71', l'attaquant burkinabè Tiendrebeogo va manquer une occasion de but après avoir effacé le gardien ivoirien Ayayi Folly. Les poulains de Souliho Haidara vont tout tenter mais buter sur un excellent portier du Burkina. Babayouré Sawadogo, trois fois meilleur gardien du championnat burkinabè, a aidé les siens avec son expérience et sa tranquillité dans les buts. C'est à 10 que les poulains d'Oscar Barro vont terminer le match après l'expulsion d'un des leurs.

Au final les deux équipes vont se quitter sur un 0-0. Il faudra attendre au match retour prévu la semaine prochaine pour connaitre qui des Ivoiriens ou des Burkinabè iront disputer le CHAN Algérie 2022 en janvier prochain.