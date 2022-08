Congo-Brazzaville: Recherche scientifique - Les occupants des centres et instituts interpellés

L'administration s'emploie à l'identification de tous les occupants des installations des structures relevant du ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique.

Dans une communication signée le 24 août 2022, le secrétaire général à la Recherche scientifique et innovation technologique, Odon Ndambu Mwalanga, a souligné la volonté de ce ministère de mettre en application la décision du gouvernement prise lors du conseil des ministres du 18 mars 2022 relative à la rénovation et modernisation des centres et instituts de recherche. Pour réaliser ce projet d'utilité publique, Odon Ndambu Mwalanga en appelle, à cet effet, à tous les occupants des installations du Secrétariat général ainsi que de toutes ces structures dépendant de ce ministère sur toute l'étendue de la République.

Selon cette communication, les occupants de ces centres et instituts devront se présenter à Kinshasa, du 1er au 5 septembre, munis de leurs titres d'occupation ou contrats de bail. " Dépassé ce délai et vu l'extrême urgence de l'exécution de la décision du gouvernement pour cause d'utilité publique, il sera procéder par d'autres voies légales, y compris l'application d'un déguerpissement administratif", a prévenu le secrétaire général à la Recherche scientifique et innovation technologique. Et de noter que cette communication vaut un appel au droit et une mise en demeure.

Les centres et instituts de recherche concernés par cette communication sont notamment l'Institut de recherche en sciences de santé, l'Institut géographique du Congo, le Centre de recherches géologiques et minières, le Centre de recherche agro-alimentaires, le Centre de recherche en sciences humaines/Lubumbashi, le Centre de recherche en sciences naturelles/Lwiro, le Centre de recherche en hydrologie/Uvira, l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomiques.

Il est, en effet, noté qu' à la suite de la léthargie qui a frappé la plupart de ces structures de l'Etat, des occupants privés sont venus louer leurs installations. Ce qui a permis à certains de ces bailleurs occasionnels de continuer à exister. Au moment où le gouvernement a pris la décision de remettre les choses sur le rail, il n'est que normal que ces locataires soient avertis en vue de chercher d'autres endroits pour s'installer. Et cette procédure devra, naturellement, commencer par l'identification des types de contrats qui lient ces locataires à leurs différents bailleurs.