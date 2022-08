Congo-Kinshasa: Mode - Kinshasa mboka masano allie rumba et style avec la nature

L'évènement tiendra sa 4e édition du 1er au 3 septembre dans le jardin de l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé (Inpess) autour d'une vingtaine d'acteurs de l'univers de la mode dont des stylistes du Sénégal.

Organisé sur le thème " Rumba et style dans la nature ", Kinshasa mboka ya masano (KMM) 4 a choisi de " faire le lien entre le vêtement et la musique ", a souligné l'initiatrice de l'événement, la styliste Lydia Nsambayi le 25 août face à la presse. La rumba servira de fond sonore aux défilés prévus pour les trois soirées du 1er au 3 septembre à l'Inpess. KMM va présenter " le vêtement comme vecteur de la rumba. Les stylistes vont réinterpréter la rumba à travers les différents modèles qui défileront sur le catwalk ", a souligné la créatrice de mode.

En amont du fashion show qui, en plus des défilés, va s'articuler aussi autour d'une expovente, des panels scientifiques et une soirée de gala, vingt jeunes ont été initiés au métier du styliste de mode à l'occasion d'une formation lancée le 16 juin. Par ailleurs, l'évènement a également prévu un concours à destination des jeunes stylistes. Organisé la première fois à l'édition précédente, il a pour but d'encourager la pratique de la profession en offrant des prix aux jeunes lauréats en vue de " les autonomiser, leur donner un moyen de commencer un business dans le secteur de la mode ", a affirmé Lydia Nsambayi.

Et d'ajouter : " L'année passée le premier prix avait reçu une machine de sorte qu'il est autonome à présent. Les autres gagnants avaient obtenu des trousseaux de couture. En tant que fondation, c'est là notre contribution pour aider les jeunes à s'ouvrir aux métiers de la mode. Au-delà de la formation, nous ajoutons des instruments de travail ".

Initialement prévu en deux étapes cette année, à savoir que la seconde qui devait se tenir à Bukavu ce mois de septembre est repoussée en décembre, KMM a l'ambition de faire le tour des provinces de la RDC grâce à son partenariat avec l'Office national du tourisme (ONT). Allié incontournable de KMM dans sa perspective de devenir un festival itinérant, a néanmoins déjà prévu d'intégrer une dimension touristique à ce stade de l'événement. Directeur marketing adjoint de l'ONT, Alan Lofoli a dès lors annoncé la mise en œuvre d'un circuit touristique comme activité annexe à KMM.

Et des guides touristiques et des bus sont mis à disposition des festivaliers pour faciliter leur déplacement dans la ville. Lydia Nsambayi a renchéri précisant : " L'ONT a cru en notre vision de sorte qu'avec son appui, nous allons sillonner les sites touristiques de Kinshasa avec les quelques stylistes du Sénégal invités ". Et de conclure : " Dans notre vision, il n'est pas juste question de s'arrêter à faire connaître Kinshasa. Nous envisageons d'aller partout en RDC, montrer et voir ce que la mode congolaise tire de chaque province ".

Révéler son identité vestimentaire

La styliste a fait savoir que " l'art vestimentaire attaché à sa culture est un trésor ". Dès lors, elle a préconisé l'obligation de " mettre en avant cet aspect pour révéler son identité vestimentaire ". Prenant pour exemple les cas du Ghana et du Nigéria, elle a souligné : " Ce n'est pas la mode occidentale qui fait leur fierté aujourd'hui. Ce sont leurs tissus traditionnels et leur manière traditionnelle de se vêtir qui fait leur particularité ". De s'insurger que " plusieurs visions ont court-circuité l'art vestimentaire en RDC ", elle est d'avis que " la sape n'est pas une mauvaise chose en soi mais elle a un peu déshabillé la mode vestimentaire en RDC ". Ajoutant : " Nous voulons bien des sapeurs mais nous n'approuvons pas qu'ils imposent la mode occidentale. C'est tout un combat à mener pour faire apprécier et aimer notre culture ".

Rappelons que KMM entend devenir une référence comme événement de mode quitte à s'ériger en un espace de promotion qui contribue aux efforts de ses acteurs à lui octroyer une place de choix dans la sphère culturelle de la RDC. Ainsi, en sus du stylisme modélisme, il offre une vitrine aux activités et métiers connexes qui font vivre le secteur de la mode, notamment la couture, la coiffure, le mannequinat, la maroquinerie et la cordonnerie.