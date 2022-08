Afrique: Population mondiale - Top 10 des pays les plus peuplés

La population mondiale n'a cessé de croître. Avec plus de 8 milliards d'habitants, la terre n'aura jamais été aussi peuplée. Et cette population est inégalement répartie, laissant des zones presque en manque d'habitants, tandis que d'autres ne font que croître en population.

Un pays africain, le Nigeria, figure parmi les dix pays les plus peuplés du globe. L'Asie, à elle seule, cinq pays dans le classement (Chine, l'Inde, Pakistan, Indonésie, Bangladesh) ; l'Amérique du Sud, deux pays (Brésil et Mexique).

Les 10 pays les plus peuplés de la planète

1. La Chine

Avec une population estimée à 1,5 milliard d'habitants, la Chine est le pays le plus peuplé du globe. Sa population se concentre surtout en zone rurale, même si l'exode massif vers la capitale Pékin ou les pôles industriels que sont Shenzhen Shanghai est de plus en plus important ces dernières années. Entre 2000 et 2019 la Chine a connu une croissance de 11,2 % de sa population. Cependant, comme de nombreux pays industrialisés, la Chine fait face au vieillissement de sa population, au point où elle décroîtrait même d'ici 2050 pour se retrouver à 1,3 milliard d'habitants.

2. L'Inde

Puissance économique en pleine mutation, l'Inde a connu un boom démographique entre 2000 et 2019. Sa population est, en effet, passée de 1 milliard à 1,3 milliard en presque 20 ans, soit une hausse de 36 % qui n'est pas prête de s'arrêter, puisque le second pays le plus peuplé du monde pourrait bien abriter 1,7 milliard d'Indiens d'ici 2050.

3. Les Etats-Unis

Avec ses 329 millions d'habitants, le pays de l'Oncle Sam est le troisième pays le plus peuplé du monde, soit une hausse de 16,6 % par rapport à 2000. Sa population pourrait, par ailleurs, atteindre les 400 millions d'ici à 2050. Tout comme la Chine, les États-Unis font face à un vieillissement prononcé de sa population, raison pour laquelle le pays a ouvert les vannes de l'immigration.

4. L'Indonésie

Avec près de 270 millions d'habitants, l'Indonésie est le quatrième pays le plus peuplé de la planète et le troisième plus peuplé d'Asie. Sa population connut un boom entre les années 2000 et maintenant, passant de 214 à 267 millions. Soit une hausse de 25,6 % sur 19 ans. Par ailleurs, on estime que cette dernière devrait davantage croître d'ici 2050 pour culminer à 300 millions d'Indonésiens.

5. Le Pakistan

Avec 100 millions d'habitants en 2000, il compte désormais plus de 207 millions de Pakistanais, soit une hausse de 107 %. Il s'agit du cinquième pays le plus peuplé du monde et le quatrième d'Asie. D'ici 30 ans, le Pakistan devrait abriter presque 300 millions d'individus.

6. Le Brésil

En dehors d'abriter le second fleuve plus long du monde, en l'occurrence l'Amazone, le Brésil est également le pays qui compte la sixième plus importante population du globe. La population du Brésil est, en effet, estimée à 207 millions d'habitants. Elle a crû de 21,8 % entre 2000 et 2019. D'ici 2050 le Brésil devrait compter pas moins de 232 millions d'habitants.

7. Le Nigeria

Le Nigeria est le seul pays africain présent dans ce classement, puisqu'il est le pays le plus peuplé du continent. Ce pays d'Afrique de l'Ouest est le septième plus peuplé du monde, avec une population de 200 millions d'habitants environ. Cette dernière a crû de façon exponentielle en 20 ans pratiquement, passant de 123 à 200 millions d'habitants. Malheureusement, le Nigeria souffre de nombreux problèmes démographiques qui en font toujours d'ailleurs un pays du Tiers-monde. D'ici 2050 le Nigeria devrait compter quelque 391 millions d'habitants.

8. Le Bangladesh

Le Bangladesh est, sans doute, le pays le plus hétéroclite de ce classement. Situé au sud de l'Asie cette nation de 168 millions d'individus a connu un boom démographique entre 2000 et 2019. Sa population a, en effet, crû de 30,5 %. D'ici 2050 on comptera 193 millions de personnes vivant au Bangladesh.

9. La Russie

La Russie est le seul pays de ce classement dont le solde migratoire a été négatif durant les 20 dernières années. Sa population est, en effet, passée à 146 millions. Cette tendance serait plus importante d'ici 2050 si rien n'est fait. Le pays perdrait jusqu'à 17 millions d'habitants. Il s'agit du neuvième pays le plus peuplé du globe.

10. Le Mexique

Le Mexique est un pays assez bien loti en matière de démographie. Avec une population estimée à 126 millions d'habitants, le voisin direct des États-Unis a connu un saut de géant de la taille de sa population qui a crû de 32,6 % entre 2000 et 2019. Dixième pays le plus peuplé du globe, le pays s'attend à dépasser les 150 millions d'habitants d'ici 2050. Peu concerné par le phénomène de vieillissement de la population, le Mexique jouit d'une excellente démographie. Près de la moitié de sa population a un âge compris entre 10 et 29 ans.