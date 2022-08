Ile Maurice: Hippisme - Twist Of Fate ou la logique respectée

Il était annoncé comme le favori de l'épreuve phare et Twist Of Fate a fait respecter son statut. José da Silva a tout tenté à l'avant, mais le différentiel en termes de classe était évident. Twist Of Fate décroche, du coup, sa première victoire 2022.

André Luiz "Lucky Luke" da Silva avait mangé du lion ce samedi 27 août. Le titulaire de l'écurie Hurchund s'est ainsi signalé par trois fois grâce à l'extrême outsider The Hitman (2e course), le nouveau Illicit Kiss (3e course) et Bye Bye Rocket (5e course). N'était-ce Cloud Seeder et ce diable de José da Silva, Andre Luiz da Silva aurait remporté une quatrième victoire, mais le titulaire de l'écurie Sewdyal a su tirer le meilleur de sa monture pour repousser l'assaut de The Jazz Singer. José da Silva refit le coup dans l'épreuve de clôture quand il mena Lickerio vers son troisième succès de la saison.

L'écurie Allet, qui est toujours sans son "stable jockey" Denis Schwarz en raison de problèmes administratifs, a malgré tout visité le box des vainqueurs à la faveur du succès de Canary Island (4e course). A noter que l'objection jugée "frivole" de l'écurie Merven (Arlingtons Revenge) et qui a valu à l'entraîneur une amende de Rs 10 000, n'a pas été retenue contre le vainqueur.

L'épreuve d'ouverture n'a été qu'une simple formalité pour Partner In Crime. Déjà auteur de débuts fort prometteurs, l'élève de Ricky Maingard s'est montré irrésistible dans la course à l'avant, et ce bien qu'il se soit montré encore un peu immature.

Pas de Lock Down ni de Massimo à l'arrivée de la 8e course. La palme est plutôt revenue à un second couteau, en l'occurrence James Peter. Confié à l'apprenti Roy, le pensionnaire de l'écurie Narang a suivi sagement dans le peloton de tête avant de se manifester au finish. C'est la 16e victoire de la saison pour Shirish Narang et consorts.