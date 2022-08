Ile Maurice: Institutions étatiques - Nouveau positionnement des pions d'un MSM à mi-mandat

Jeu de chaise musicale, changement stratégique ou simple promotion... Autant d'hypothèses avancées par les observateurs pour expliquer les récentes nominations faites par le gouvernement à mi-mandat. Pleins feux sur cette opération de remaniement dans les corps parapublics, les sociétés étatiques entre autre institutions clés.

Cargo Handling Corporation Limited : Menon Munien le nouveau chairman à la barre

Le poste de Chairman du board de la Cargo Handling Corporation Limited (CHCL) était vacant depuis le départ de Sanjeeven Permall en septembre 2021. Le gouvernement, il y a quelques semaines, a désigné Menon Munien, pédagogue, ancien recteur et travailleur social comme Chairman. Alors que la corporation est en ébullition après qu'un managing committee composé de trois hauts fonctionnaires du PMO, ont réalisé un rapport remettant en question les différents accords collectifs avec les syndicats. Ce comité a été démantelé et c'est Menon Munien qui a le pouvoir de décision désormais. Le nouveau Chairman de la CHCL a occupé le poste de conseiller au ministère de l'Education où il était responsable du dossier des écoles ZEP. Il est aussi président de la National Corporate Social Responsibility Foundation (NCSRF).

Mauritius Ports Authority : Exit Sanjeev Ghurburrun, enter Ashit Gungah l'avocat

Sanjeev Ghurburrun, nommé en juin 2021 par le Prime Minister's Office (PMO) comme Chairman de la Mauritius Ports Authority (MPA) avec un mandat de trois ans avait des idées plein la tête. Un an après, Ghurburrun a démissionné de son poste, mais y est resté en attendant que son prédécesseur soit nommé. Depuis bientôt une semaine, c'est Ashit Gungah, ancien ministre du Commerce et de l'Industrie, et candidat battu du no 6 Grand-Baie-Poudre-d'Or aux législatives de 2019 qui est en poste. Il aura comme mission de parachever la réforme de son prédécesseur et de transformer le port. Toutefois, il a été reconduit en juin dernier comme Executive Director du National Productivity and Competitiveness Council (NPCC). C'est surtout un moyen de positionner Ashit Gungah sous les projecteurs plus de deux ans avant les échéances électorales.

Drains Infrastructure Construction Ltd : Avinash Gopee l'homme de confiance du pouvoir

Encore et toujours lui, n'a cessé de dire l'opposition parlementaire, après la nomination d'Avinash Gopee comme Chairman de la nouvelle entité Drains Infrastructure Construction Ltd. Comme son nom l'indique, cette compagnie privée étatique va construire des drains à travers le pays avec un budget de Rs 10 milliards. Or, l'opposition, à travers le député Osman Mahomed, a ciblé Avinash Gopee en juin dernier.

Ce dernier était à la tête de la Mauritius Multisports Infrastructures Ltd, tristement célèbre pour son projet de construction du stade de Côte-d'Or qui est vu comme un gouffre financier. L'entrepreneur est aussi décrié pour les contrats publics décrochés par sa société familiale Nundun Gopee Company Ltd.

Prakash Mauntrooa parachuté à la CWA

Ex-candidat battu, ancien patron et Chairman de la MPA, conseiller spécial au PMO, a été nommé sur plusieurs conseils d'administration des entités publiques comme Airports of Mauritius Co Ltd (Chairman), Airport Terminal Operations Ltd (Chairman) et Mauritius Duty Free Paradise Co Ltd (Chairman) ainsi que SBM Holdings. Cette fois, il sera le DG de l'organisme responsable de la fourniture d'eau.