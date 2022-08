Congo-Kinshasa: Enjeux électoraux - " Un giga rassemblement national " se dessine déjà autour de JL. BUSSA pour la réélection de FATSHI en 2023.

Le regroupement politique Coalition des Démocrates (CODE) dirigé de main de Maître par le stratège Ministre du Commerce Extérieur Jean-Lucien Bussa, lequel d'ailleurs nourrit un projet politique faramineux et très ambitieux autours des enjeux électoraux à venir, vient encore d' enregistrer ce jour une nouvelle adhésion.

Et pas la moindre s'il vous plaît ... . Du moins pour ceux qui connaissent l'histoire de la lutte pour la première alternance politique en RDC.

En effet, il s'agit du parti politique Front Citoyen pour la République (FCR) de l'ancien Député National et Gouverneur de l'Equateur, Monsieur Jean-Bertrand Ewanga.

L' alliance a été scellée ce samedi 27 août 2022 à Kinshasa en présence de lui-même l'Autorité du CDER et de la CODE, SE Jean-Lucien Bussa , accompagné de quelques Députés Nationaux de sa famille politique et quelques hauts cadres du FCR venus dans la suite de leur Président National.

" Jean-Lucien Bussa c'est une grande personnalité dans ce pays. Il joue un rôle important au sein du gouvernement et aussi dans la politique du Président de la République... Nous avons eu au niveau de notre parti à observer les acteurs. Je crois que nous nous sommes pas trompés car c'est un homme très correcte qui a une vision républicaine claire et nous pensons que le Front Citoyen pour la République peut l'approcher pour que 2023 ça soit la victoire du Chef de l'État Felix Antoine Tshisekedi et puis, pourquoi pas, un nombre important des élus pour la plateforme, pour que nous puissions jouer un grand rôle dans ce grand pays", a déclaré Jean-Bertrand Ewanga, avant d'ajouter : "La RDC semble être bousculer par-ci par-là, alors que les énergies sont là. Le Jean-Lucien Bussa et autres, et nous pouvons bien construire notre pays. C'est le sens de notre visite et nous pensons que beaucoup d'autres pourront nous rejoindre. Et je crois que devons aller de l'avant ".

Signalons pour la petite histoire que la CODE et Jean-Lucien Bussa ont été parmi les premières formations politiques à avoir cru dans le bouleversement politique qu'allait apporter l' Union Sacrée pour la Nation initiée par le Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi en 2020. Parmi les premières également à y avoir adhéré de façon très solennelle , consciencieuse et responsable, et qui continuent encore de nos jours de faire l'actualité en multipliant des stratégies savantes mais aussi des actions concrètes sur terrain; tant dans les institutions que sur le champ politique, pour son émergence, entendue l'USN , au-delà de 2023.

Pour amener cette nation vers la destinée de la grandeur selon les aspirations de tous et le leitmotiv du Président de la République , " l'heure est venue, elle est déjà là où nous devons travailler avec patriotisme et nationisme pour ériger et consolider des leaderships visionnaires, stratèges et gestionnaires afin d " aider le Président de la République à matérialiser sa vision, qui est celle de laisser des traces indélébiles pour les générations futures et de métamorphoser à jamais le visage de ce grand CONGO, notre si beau pays. "

Telle est donc la pensée qui taraude matin, midi, soir l'esprit clairvoyant de l'un des Warriors Intrépides du Gouvernement SAMA LUKONDE , lequel d'ailleurs affiche de façon très réaliste sa détermination dans le but de jouer un rôle prépondérant pour l'aboutissement de ces nouveaux rivages que notre peuple a si longtemps attendu.

L' arche est encore grandement ouverte pour quiconque...

Le changement c'est maintenant !

La CELLCOM.

https://www.facebook.com/100063334503880/posts/410744797713334/?flite=scwspnss