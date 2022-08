Togo: 70 tonnes de faux médicaments saisies en 2021

70 tonnes de faux médicaments ont été saisies et détruits l'année dernière et une dizaine de trafiquants arrêtés, a indiqué dimanche Yao Kondi, directeur général de l'OCRTIDB (Office central de répression du trafic illicite de drogue et du blanchiment).

C'est peu comparé à ce qui rentre au Togo. On estime que 50% des médicaments vendus au Togo sont des contrefaçons.

Les frontières poreuses permettent au trafic de prospérer, reconnaît M. Kondi.

Des chargements venus d'Asie arrivent aussi dissimulés dans des conteneurs. Et il est impossible de tout contrôler.

Le gouvernement togolais est en pointe dans la lutte contre les faux médicaments. Une alliance africaine s'est nouée grâce au dynamisme de la Fondation Brazzaville.

Ce problème de santé publique a d'ailleurs été l'un des thèmes abordés par les participants à la réunion régionale de l'OMS qui s'est achevée vendredi à Lomé.