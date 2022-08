Sénégal: Auchan, hyper market, Supeco... - Grandes surfaces, petites bourses

La plupart des consommateurs rencontrés dans trois grandes surfaces de Dakar confirment la hausse des prix. Ils s'ajustent et font l'impasse désormais sur certains produits. Malgré le déploiement d'une politique de bas prix par certaines enseignes, la faible affluence et le délaissement des " petits plaisirs " révèlent une conjoncture difficile.

La caresse de l'air conditionné qui accueille les clients une fois les portes du magasin " Auchan " franchies, contraste avec la chaleur d'hivernage du dehors. Mais quid de la température des prix ? Fin août, en pleines vacances, le peu d'affluence dans les magasins n'étonne pas. Pas de caddies achalandés de produits comme les fins de mois ou en période de fête, pas de longues files devant les caisses, pas de douce musique en sourdine. Comme si le mot d'ordre était à la réserve, à la retenue. Finies les dépenses tous azimuts, le temps semble être à la parcimonie. " Les poches sont vides, on prend le nécessaire ", ronchonne un jeune retraité, chapeau Panama et sourcils froncés, trouvé penché devant le rayon des produits laitiers d'un Select adossé à une station-service. Alors que la clameur sur la hausse des prix est dans tous les esprits, les supermarchés, censés être " un refuge " en temps de surenchère des prix, accueillent des clients devenus regardants sur " les priorités ".

Propriétaire d'un salon de coiffure au quartier Amitié, une dame d'âge mûr explique ses choix : " Ici, au moins, l'accessibilité des produits est une réalité. Les légumes sont frais. On ne peut rien contre la hausse des prix et il faut bien vivre ; il faut s'ajuster et prendre l'essentiel ", dit-elle en sortant de l'enseigne Auchan du Point E. L'essentiel pour elle, ce sont les produits de base, comme le riz, l'huile, les pâtes, les frites surgelées, le sucre, le savon. L'éventail de choix est appréciable. Pour le sucre, la différence entre le produit importé et celui de la Compagnie sucrière sénégalaise (Css) est nette : 975 FCfa/kg le " Beghin Say " de France contre 725 FCfa pour celui de Richard-Toll. " On ne peut plus se permettre certains écarts du genre fromage Gruyère ou chocolat Nutella ", se désole-t-elle.

Stabilité des prix ?

La plupart des clients interrogés disent préférer les grandes surfaces aux marchés en raison de " la stabilité des prix et la qualité des produits ". Stabilité ? Rien n'est moins sûr car le renchérissement des coûts de certains produits dans les grandes surfaces est vérifiable. Pour un produit comme l'oignon importé, les coûts affichés différent selon les enseignes : 950 FCfa/kg vers Grand-Dakar, 975 FCfa/kg à l'Hyper Market du Point E, près de la Piscine Olympique. Dans les marchés de Fass et de Grand-Dakar, l'oignon est accessible entre 800 à 1000 FCfa le kg.

" On ne peut saisir la différence quand on achète en gros, mais il est clair qu'il y a des produits inaccessibles maintenant ", estime, pour sa part, une ménagère rencontrée devant le rayon " fruits et légumes ". Toutefois, elle estime que les prix sont plus abordables ici : " le piment rouge est à 2 690 FCfa le kg, l'ail à 1 490 FCfa, la tomate ronde à 1 100 FCfa et la pomme de terre à 600 FCfa ; c'est beaucoup plus cher dans les marchés, surtout en cette période d'hivernage ". Elle constate, cependant, que le prix du pot de lait caillé Dolima a " un peu grimpé ".

Dans l'immense hall qui abrite le supermarché Supeco, sur le boulevard Dial Diop, à Grand-Dakar, c'est aussi le calme plat, ce jeudi. " J'ai vu que le prix de mon café a augmenté ", explique un étudiant, intéressé par notre prise de notes. Le café soluble " Gold intenso " est vendu à 1 875 FCfa le pot de 100 grammes. " Je ne peux pas me permettre de l'acheter dans les boutiques de quartier, là-bas, c'est la jungle ", juge-t-il.

Les vacances scolaires, la proximité de la fin du mois (indice probant de la conjoncture) expliquent sans doute la désaffection des grandes surfaces. Pourtant, il y a une réelle volonté de penser aux petites bourses. Entre le slogan de Auchan, " Tous les jours, plus de 2500 produits à moins de 1000 FCfa " et celui de Supeco, " Des économies tous les jours ", on voit un discount qui cherche à toucher le plus grand nombre. C'est dans l'air du temps...

PAPA SAMBA DIOUF, DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA COMMUNICATION D'AUCHAN SÉNÉGAL

" Nos prix n'ont pas augmenté "

Alors que les prix des denrées de premières nécessité connaissent une forte hausse sur le marché à Auchan les prix n'ont pas changé. C'est du moins l'assurance donnée par Papa Samba Diouf, Directeur du développement et de la communication d'Auchan Sénégal. " Nos prix n'ont pas changé ", dit-il. Quid de la conjoncture mondiale et de l'impact de la guerre en Ukraine ? Sur ce point, l'enseigne française a été obligée de " réajuster " les prix de certains produits, notamment céréaliers, en provenance des deux pays en conflit à cause de la flambée des prix notée au niveau mondial pour éviter de faire du dumping, reconnait M. Diouf. " Et comme certains produits que nous vendons sont homologués, nous ne pouvons pas appliquer une hausse unilatérale, sinon nous tombons sous le coup des sanctions du ministère du Commerce.

On essaie de tout faire pour être transparent ", précise-t-il. Ainsi, malgré la rareté du produit sur le marché, l'oignon est vendu au prix normal. " Mais il ne s'éternise pas sur les rayons ; les clients viennent tout ramasser ". Selon M. Diouf, certains détaillants profitent même des périodes de promotion sur certains produits pour acheter une grande quantité qu'ils vont revendre sur le marché avec une importante marge. Pour minimiser l'impact de la hausse du coût du fret et la conjoncture mondiale, Auchan, qui compte 36 magasins au Sénégal, joue sur les achats groupés pour faire des économies d'échelle et la réduction de la marge pour maintenir une stabilité des prix. M. Diouf dit n'avoir pas senti une baisse d'affluence de la clientèle dans les différents magasins d'Auchan, malgré la conjoncture.