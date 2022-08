Afrique: Éliminatoires CHAN 2023 - Sénégal-Guinée, ce samedi : Les coaches Pape Thiaw et Lappé Bangoura font le match avant l'heure

A quelques heures du match aller du dernier tour des éliminatoires du Chan "Algérie 2023", mettant aux prises le Sénégal et la Guinée, les sélectionneurs des deux équipes, Pape Bouna Thiaw et Lappé Bangoura, sont revenus sur ce chaud derby qui les attend ce samedi. En conférence de presse, d'avant-match, les deux techniciens ont évoqué la préparation de leurs équipes, mais aussi l'importance pour elles de se qualifier à la phase finale du Chan.

L'équipe nationale locale du Sénégal accueille, cet après-midi, celle de la Guinée au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio en match comptant pour la phase aller du dernier tour des éliminatoires du Championnat d'Afrique des Nations (Chan) " Algérie 2023 ". Un derby qui promet d'être électrique d'autant plus que ces deux sélections voisines se sont déjà croisées à 4 reprises à ce stade de la compétition. Mais, même si le Syli local est resté sur trois succès successifs, éliminant à chaque fois les " Lions " lors des barrages, l'entraîneur du Sénégal, Pape Bouna Thiaw, refuse de croire au statut de " bête noire " de l'équipe en face.

" Personnellement, je ne crois pas au signe indien. La Guinée a bien éliminé le Sénégal à trois reprises. Mais au fond, ça s'était toujours joué sur de petits détails. En plus, les années se suivent, mais ne se ressemblent pas ", a confié, hier, le technicien sénégalais en conférence de presse d'avant match. A l'en croire, un derby contre la Guinée ne peut pas être facile. Mais, a-t-il précisé, ça reste un match de football. " On sera des adversaires pour deux rencontres, mais pas des ennemis ", a assuré l'ancien international sénégalais de la Génération 2002.

Pour son homologue de la Guinée, Lappé Bangoura, il n'y a aucun doute sur l'intensité que les deux équipes apporteront cette après-midi pour remporter ce match. " Malgré qu'on les a éliminés trois fois de suite, nous savons que ce sera un match très disputé. Parce que ça ne sera pas forcément contre la même équipe qu'on avait jouée il y'a des années. Mais on souhaite juste que l'histoire se répète ", a espéré l'entraîneur du Sily national.

Conscients de l'importance de cette partie, Pape Thiaw et ses hommes comptent aborder ce match avec la plus grande sérénité afin d'enregistrer un résultat positif lors de cette première manche à domicile. " On est très serein car on a bien préparé ce match. Ça fait presque deux mois qu'on est ensemble pour nous préparer à ces genres de rencontre. Donc on s'est amélioré dans pas mal d'aspects dans le jeu. Et on espère que tout ça sera mis en œuvre lors de ce match ", a indiqué le sélectionneur des " Lions " locaux.

Mais en face, ils auront la bande à Morlaye Sylla qui ne ménagera aucun effort pour rentrer en Guinée avec un résultat positif. " Nous aborderons ce match avec beaucoup de volonté, de prudence, mais aussi de respect. Il va nous falloir du répondant sur tous les plans ; car l'objectif c'est de faire un bon résultat ici avant la manche retour ", a souligné Lappé Bangoura.

Ce derby aux airs de revanche sera la première manche, en attendant le match retour qui se jouera une semaine après à ... Bamako. Puisque les stades de la Guinée ne répondent pas aux normes de la Caf.