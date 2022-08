Gabon: La Comilog engagée pour la parité et l'épanouissement des femmes en milieu professionnel

La Comilog est profondément ancrée dans une démarche de promotion et d'accompagnement à l'émancipation féminine.

Avec un taux de féminisation de 17%, la compagnie minière de l'Ogooué est aujourd'hui une des entreprises au Gabon qui valorise les talents féminins et souhaite avoir plus de femmes à des postes clé, en accord avec la politique impulsée par le groupe Eramet.

En-dehors de la célébration des traditionnels événements du calendrier, journée de la femme, journée du droit des femmes, octobre rose etc. La Comilog organise chaque année depuis à présent 2 ans en local, dans la ville qui abrite son siège, une journée des jeunes filles dans les TIC, qui vise à éveiller chez les jeunes filles des établissements secondaires de la commune, l'intérêt aux métiers du numérique.

Par ailleurs, on peut aussi citer le réseau Woment@comilog, relais du réseau Women@eramet, qui en plus des activités en interne, organise des séances de formation et de coaching pour permettre aux femmes de l'entreprise d'exploiter leur potentiel.

La Comilog en tant que sponsor de la JFD au Gabon a participé à son installation dans le pays et pris part à l'inauguration de son siège en mars 2021. Cette collaboration a pris vie par la signature d'une convention en octobre 2021, à Libreville, visant la formation de 500 Gabonaises dans les métiers du digital. A cela s'ajoute l'organisation d'une Masterclass destinée aux femmes entrepreneures avec pour thème : Promouvoir son business grâce au digital en juin 2022.

La JFD (Journée de la Femme dans le Digital) est un mouvement qui se positionne comme un accélérateur de croissance qui mobilise acteurs publics, privés et médias en Europe et en Afrique au sein d'un réseau qui connecte et met à l'honneur les femmes, les encourage à oser, innover et entreprendre.

Cela se manifeste notamment à travers un prix, celui des Margaret qui tire son nom de Margaret Hamilton, directrice de la division software engineering qui a développé les logiciels embarqués du programme spatial Apollo de la NASA.

Fière de voir une compatriote primée de cette distinction, la Comilog a tenu à manifester son soutien en accompagnant financièrement cette dernière pour lui permettre d'atteindre pleinement ses objectifs.

La compagnie minière porte sa préoccupation de voir les femmes s'affirmer jusque dans ses projets RSE, à l'instar du FABLAB de Moanda, un incubateur qui lui permet d'initier les populations aux outils et à l'environnement numérique afin qu'elles puissent trouver des débouchés dans les nouveaux métiers qui en découlent. 12 femmes font actuellement partie du vivier sur cette première cuvée de 22 personnes.

Dernier événement en date, la cérémonie de lancement du programme " Femmes d'Avenir ", à Libreville, en présence de Mme le Premier ministre du Gabon Rose Christiane Ossouka Raponda et de Christel Bories, PDG du groupe Eramet.

Le programme " Femmes d'Avenir " est une initiative en faveur de l'accélération de l'entrepreneuriat féminin portée conjointement par le groupe Eramet et Women In Africa, avec le soutien de l'État gabonais. Il a pour ambition de permettre, sur 3ans, à près de 130 entrepreneures gabonaises de bénéficier d'un accompagnement dédié incluant de la formation, du mentorat, et un accès à des réseaux et à des financements.