Soudan: Le Ministre aux AE reçoit l'Ambassadeur de la République Populaire de Chine au pays

Khartoum — Le Ministre par intérim des Affaires Etrangères, Ambassadeur Ali Al-Sadiq Ali, a reçu aujourd'hui l'Ambassadeur de la République Populaire de la Chine au Soudan, Ma Xinmin.

Le Ministre a apprécié la profondeur des relations bilatérales entre les deux pays amis, l'esprit d'amitié et de solidarité, et les bénéfices mutuels qui les rapprochent.

Les deux parties ont affirmé la continuation de cette approche dans les relations entre les deux pays par la coordination au sein des forums internationaux, la solidarité et le soutien dans les questions qui concernent chacun d'eux.

Pour sa part, l'Ambassadeur Chinois a annoncé le soutien financier de son pays de 300, 000 dollars pour faire face à la catastrophe actuelle des inondations, ainsi qu'une cargaison d'aide comprenant des tentes et du matériel d'abri, en plus de médicaments et de fournitures médicales fournis par une société chinoise opérant au Soudan.

À l'issue de la réunion, les deux parties ont exprimé leur souci aux relations solides qui lient les deux pays dans les divers domaines, et œuvrent pour les préserver et les développer pour servir les deux pays et peuples amis.