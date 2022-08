Ile Maurice: Baby bonus - Accouchement difficile

Le "baby bonus", annoncé par le ministre des Finances dans le Budget 2022-2023, peine à montrer le bout du nez. En entamant les démarches pour le recevoir, des parents ont essuyé des "je ne sais pas" et d'autres des "vous n'êtes pas éligibles". Pendant que différents ministères refusent d'en assumer la paternité.

Renganaden Padayachy avait pourtant annoncé qu'à partir du 1er juillet 2022, pour chaque bébé qui viendrait au monde, les parents auraient droit à une allocation de Rs 1 000. Toutefois, plusieurs parents qui ont accueilli un nourrisson depuis cette date sont dans le flou. Certains ne savent pas où aller pour l'obtenir et d'autres ont essuyé un refus parce qu'ils ont mis au monde plus d'un bébé.

"Une semaine après mon accouchement fin juillet, je suis allée à l'état civil pour déclarer mon enfant et j'en ai profité pour demander des renseignements sur cette allocation ; on m'a dit que ce n'était pas de leur ressort et d'aller au bureau de la sécurité sociale de ma région. Je l'ai fait et là-bas aussi, on m'a dit qu'ils n'en savaient rien et qu'ils n'ont reçu aucun ordre à cet effet", explique Émilie, maman pour la première fois.

Shannen (prénom d'emprunt), qui a accouché de jumeaux récemment, affirme pour sa part qu'en se rendant à la sécurité sociale pour poser la question, on lui a dit qu'elle n'était pas éligible. "Zot pann donn mwa okenn détay apar ki mo sipozéman pa élizib parski monn akous plis ki enn zanfan. Mo pann tro konpran." Elle ajoute que lorsqu'elle a commencé à questionner le préposé sur les raisons pour lesquelles deux bébés nés ensemble de la même personne ne sont pas éligibles, il lui a répondu :"Ofet nou pa konn bann modalité lamem."

Sur les réseaux sociaux aussi, plusieurs femmes sont venues de l'avant sur des groupes publics pour demander comment procéder pour recevoir ce "baby bonus" et tous les parents qui ont répondu ont aussi affirmé n'avoir eu aucun détail. Au niveau des ministères, chacun se renvoie la balle. Contacté en premier lieu, un préposé du ministère de la Sécurité sociale explique que c'est au ministère de l'Égalité du genre et du bien-être de la famille qu'il faut s'adresser.

Contactée, la chargée de communication de ce ministère explique à son tour que ce n'est pas non plus ce ministère qui s'en occupe mais que "la ministre est contente de cette décision". Elle affirme que c'est bien le ministère de la Sécurité sociale qui doit s'en charger car "le ministère de l'Égalité du genre ne reverse pas d'argent". Nous avons donc recontacté le ministère de la Sécurité sociale. Le préposé affirmera cette fois que c'est au ministère des Finances qu'il faut poser la question. Nos appels au chargé de communication de ce ministère ont été sans succès.

Pour ce qui est des réponses donc, nous sommes toujours orphelins...