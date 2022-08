Afrique: Ticad 8 à Tunis - Le plaidoyer de Macky Sall en direction du secteur privé japonais

Le président Macky Sall a pris part à la huitième édition du Sommet international de Tokyo pour le développement de l'Afrique (Ticad) les 27 et 28 août 2022 à Tunis. Une rencontre qui a servi de cadre au président en exercice de l'Union pour demander au secteur privé japonais de booster son investissement en Afrique.

" Le Japon et son secteur privé ont les capacités technologiques et financières nécessaires pour établir des partenariats en Afrique dans des domaines aussi variés que les infrastructures, le transport, l'habitat ", a déclaré M. Sall. Il demande surtout au secteur privé de ce pays de dupliquer le modèle de développement japonais en l'adoptant sur le continent africain.

" On ne peut pas réinventer la roue. Il s'agit d'adapter sa mise en place sur le continent africain. Il n'y a rien de nouveau qui puisse vous empêcher de développer ensemble ce continent ", a plaidé le chef de l'Etat soutenant que l'Afrique a des atouts et des opportunités. Pour cela, il explique qu'il faut poursuivre l'amélioration de l'environnement des affaires en Afrique notamment le cadre légal et réglementaire mais aussi la formation des ressources humaines de qualité, poursuit-il.

Macky Sall souligne qu'il serait important de mettre en place des mécanismes de financements nouveaux appropriés pour accompagner les entreprises japonaises en Afrique. " Nous devons, ensemble, davantage travailler à mieux faire connaître aux entreprises japonaises les opportunités d'investissement en Afrique et améliorer la perception du risque sur le continent.

Cette perception du risque reste beaucoup plus élevée que le risque réel en Afrique. Et tout ceci a pour conséquences de renchérir davantage les primes d'assurance et de réduire la productivité et l'investissement en Afrique ", a indiqué le président en exercice de l'Union africaine.