Cote d'Ivoire: Action sociale et civisme - Des scouts français et ivoiriens réhabilitent l'école primaire d'Oghlwapo

6 millions de FCfa, c'est le coût de la rénovation de l'école primaire d'Oghlwapo, dans le département d'Alépé.

Autrefois appelée "école si tu le veux", l'école primaire d'Oghlwapo, située dans la ville d'Alepé, est désormais Epp Dabré et fait peau neuve. En effet, des scouts ont remis après près d'un mois de travaux, les clés de l'école primaire entièrement renouvelée, le jeudi 25 août 2022, à la communauté villageoise.

L'initiative émane des scouts français et ivoiriens, en association avec Vaged (Vision active jeunesse et développement). Ils ont, un mois durant, travaillé à la charpenterie, à la maçonnerie, à l'électrification, etc., pour donner fière allure à cet établissement.

Cette action a bénéficié du soutien de la région Bretagne, celui du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères via la Jsi (Jeunesse et solidarité internationale) et l'appui considérable des écoles en France via l'action "bol de riz", dans la rénovation de l'établissement scolaire primaire.

Ce projet est, selon Laetitia Quenum, responsable de Vaged, d'un intérêt social pour la communauté d'Oghlwapo. Clément Borius de Scouts et Guides de France, équipe des Uni'verts, a déclaré que c'est un rêve qui devient réalité.

" Ce projet, à portée sociale, a été possible grâce à l'apport des artisans qui ont œuvré avec les scouts compagnons de France et les scouts routiers de Côte d'Ivoire. Il est le fruit d'une confiance. Nous espérons que les enfants qui vont y étudier puissent réaliser leur rêve à travers l'éducation dans un environnement sain ", a-t-il souhaité.

Cette action a été évaluée par le père Charles Koffi, fils du village, à hauteur de 6 millions de F Cfa, dont plus de 3 128 000 FCfa offerts par les scouts français et leurs partenaires. Vaged à hauteur de 2,5 millions. Selon lui, beaucoup a été fait, peu reste à faire pour sécuriser la vie des enfants. Il prévoit construire un apatame de sorte que les enfants puissent s'abriter à la récréation.

Benjamin Djama, représentant l'inspecteur de l'Éducation de la direction régionale, a remercié l'initiative qu'il qualifie de "très belle expérience". " Cet acte vient changer la perception des scouts et leurs actions. Longtemps considérés comme "des voleurs de poulets". Mais à travers ce geste fort, nous comprenons que c'est une vraie école du civisme ", a-t-il reconnu.

Des placards ont été installés à l'intérieur des salles de classe, et les portes, les serrures, la plomberie pour un accès à l'eau potable et le plafond qui étaient quasiment inexistants ont été installés. 100 tables-bancs ont été confectionnés par ces jeunes scouts valeureux, mais la peinture des bâtiments a été l'œuvre d'une donatrice, Michelle Beugré.