Afrique: L'expertise locale sur les bancs des 5 pays africains qualifiés pour la Coupe du Monde

Le Mondial Qatar 2022 est tout simplement historique pour l'Afrique. Les 5 pays qualifiés du continent prendront part à la Coupe du Monde de la FIFA pour la première fois avec des sélectionneurs du continent.

Walid Regragui, nommé sélectionneur du Maroc, porte à 5 les nationaux africains désignés pour mener leurs nations au Qatar.

Le Maroc sur les traces du Sénégal, du Cameroun, de la Tunisie et du Ghana.

Fait inédit, Walid Regragui, 46 ans disputera la Coupe du monde 2022 à la tête de la sélection marocaine. Sa récente nomination par la Fédération royale marocaine de football (FRMF) sélectionneur des Lions de l'Atlas vient se greffer à la liste des 4 autres pays Africains qui auront sur leurs bancs des techniciens " locaux ". Il faut dire que depuis quelques temps, on assiste à un éveil des techniciens locaux en Afrique pour les équipes fanions.

C'est une nouvelle page qui s'écrit pour le football africain en Coupe du Monde. Car on peut dire que c'est l'heure des techniciens locaux. L'ancien international des Lions de l'Atlas avec qui il a totalisé 45 sélections, remplace Vahid Halilhodzic, remercié plus tôt en août 2022. L'ex-entraîneur du WAC Casablanca, qu'il a quitté en juillet, a signé un contrat de trois ans. Une nouvelle qui intervient à près de 100 jours de la Coupe du monde. Au Qatar, le Maroc, versé dans le groupe F, sera aux prises avec la Croatie, la Belgique et le Canada.

Aliou Cissé et le Sénégal

Le Sénégal, Champion d'Afrique était le premier en 2015 à titulariser un local sur ses bancs avec Aliou Cissé. Une décision qui a porté des fruits 8 ans plus tard car Aliou Cissé désigné Sélectionneur de l'année aux CAF Awards en juillet 2022 a été le premier entraîneur à remporter la Coupe d'Afrique des Nations avec les Lions de la Téranga du Sénégal en février 2022 au Cameroun. Depuis 2015 qu'il détient les rennes des Lions de la Téranga, il ira au Mondial 2 fois en qualité d'entraîneur après le mondial Russie 2018.

Battu à l'aller, le Sénégal a éliminé l'Égypte coachée par le Portugais Carlos Queiroz de la course à la Coupe du monde Qatar 2022, le 29 mars 2022 par tirs au but. Un but de Boulaye Dia a permis au Sénégal de battre l'Egypte puis de l'emporter aux tirs au but (1-0, 3 tab à 1) lors du match retour des barrages qualificatifs pour le Mondial 2022. Beaucoup plus incisifs au match retour, les Lions de la Téranga d'Aliou Cissé ont signé une grosse prestation collective pour décrocher leur qualification pour la prochaine Coupe du Monde.

Rigobert Song et le Cameroun

Nommé le 28 février 2022, Rigobert Song Bahanag entre dans l'histoire comme le deuxième entraîneur camerounais à avoir qualifié son pays pour cette prestigieuse compétition mondiale. Au Cameroun, la qualification au Mondial par un sélectionneur local intervient pour la deuxième fois de l'histoire après celle de Léonard Nseke (décédé en octobre 2017) qui avait réalisé cette performance en 1993, qualifiant les Lions Indomptables pour la Coupe du Monde de la FIFA, États-Unis 1994.

Rigobert Song a arraché son ticket pour la Coupe du Monde en renversant la défaite concédée en match aller à Douala (1-0) face à l'Algérie. Mené et éliminé à une minute de la fin, le Cameroun s'est qualifié en Algérie, le mardi 29 mars, pour la Coupe du monde au Qatar grâce à un but du sociétaire de l'Olympique de Lyon Karl Toko Ekambi, en donnant la victoire (2-1) à son équipe dans les dernières secondes de la rencontre. Critiqué après l'échec de l'aller, le sélectionneur manager des Lions Indomptables a innové en titularisant le méconnu Léandre Tawamba, de Al Taawoun. Ce fut donc un coaching gagnant qui a conduit les Lions Indomptables du Cameroun à leur huitième participation à la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022. Une victoire in extremis qui constitue un acte fondateur pour le mandat de Rigobert Song, désormais assis sur le banc des Lions indomptables.

Jalel Kadri et la Tunisie

Jalel Kadri au Qatar avec les Aigles de Carthage. En qualifiant la Tunisie à la Coupe du Monde pour la 6e fois de son histoire, Jalel Kadri a écrit en lettres d'or, une nouvelle page de l'histoire du football tunisien.

Nommé à la tête des Aigles de Carthage après l'élimination de la Tunisie en quarts de finale de la CAN 2021 par le Burkina Faso, Jalel Kadri a accompli sa mission. Ce succès lui a permis de rejoindre Abdelmajid Chetali (1978) et Nabil Maâloul (1998) dans le panthéon des entraîneurs locaux ayant emmené les Aigles de Carthage au Mondial.

Les Aigles de Carthage ont réalisé le minimum syndical au stade Olympique Hammadi Agrebi de Radès, le 29 mars en concédant un nul suffisant (0-0) pour écarter le Mali et filer vers le Mondial. Les Tunisiens n'auront finalement pas inscrit le moindre but lors de ce barrage puisqu'à l'aller, c'est le malheureux Sissako qui avait marqué contre-son-camp, provoquant malgré lui la chute malienne. Jalel Kadri qui a triomphé de cette double confrontation face au Mali a su transmettre la confiance en soi, en donnant avec calme et sérénité ses consignes lors de ces deux matchs cruciaux.

Addo Otto et le Ghana

Addo Otto le sélectionneur du Ghana, a conduit les Black Stars à la Coupe du Monde après avoir éliminé les Super Eagles du Nigeria. L'ancien ailier international ghanéen est en poste depuis février 2022, après le limogeage du Serbe Milovan Rajevac suite à l'élimination du Ghana au premier tour de la CAN TotalEnergies 2021.

La qualification des Black Stars de Addo Otto au Mondial a été cruciale face aux Super Eagles du Nigeria qui partaient avec la faveur des pronostics après leur nul 0-0 à Kumasi lors du barrage aller. Les quadruples champions d'Afrique ont assuré leur place au Qatar 2022 lorsqu'ils ont tenu en échec (1-1) leur grand rival le Nigeria à Abuja, se qualifiant à la faveur but marqué à l'extérieur.

Le capitaine Thomas Partey avait donné au Ghana une avance à la 11e minute à Abuja avant que William Troost Ekong n'égalise pour les Super Eagles à la 22e minute. Partey a ouvert la marque avec un tir au bord de la surface sur lequel le gardien nigérian Francis Uzoho n'a rien pu faire. S'ils ont réussi à refaire leur retard sur penalty à la 22-ème minute, les Super Eagles n'ont pas réussi à remporter le gain de la partie qui aurait pu leur assurer une place pour le Mondial 2022. Malgré les assauts nigérians, la défense ghanéenne est restée solide et solidaire tout au long de la partie.

Qui est Walid Regragui, le nouveau technicien des Lions de l'Atlas ?

Né à Corbeil-Essonne, Walid Regragui, 46 ans est passé comme joueur par plusieurs clubs français (Toulouse, Ajaccio, Dijon, Grenoble) et a été international avec les Lions de l'Atlas. Lors d'une saison particulièrement brillante, il a remporté cette année avec le Wydad Casablanca les titres de champion d'Afrique et de champion du Maroc. Il avait pris la direction du Wydad Casablanca en août 2021 et avait annoncé son départ officiel au début du mois d'août 2022.

5 nationaux en Coupe du Monde, une fierté pour l'Afrique.

La présence des 5 sélectionneurs Africains au Qatar représente un pas de géant vers l'essor du football Africain. Une preuve que l'expertise locale peut elle aussi bien fonctionner si on lui donne sa chance. Ce sera l'opportunité pour le monde entier de découvrir le savoir-faire des techniciens africains mais aussi un clin d'œil au programme de formation des entraineurs Africains à la Licence Pro de la Confédération Africaine de Football (CAF).

Le programme lancé pour la première fois en 2018 sur le continent vise l'obtention de la certification la plus élevée du système de formation des entraîneurs de la CAF, soit la qualification d'entraîneur de haut niveau dans le monde.

Ladite licence est strictement réservée aux entraîneurs exerçant activement à un niveau professionnel, ayant démontré un certain niveau de performance et de réussite, et ayant préalablement acquis une licence CAF A ou une qualification équivalente reconnue par la CAF. De plus en plus de sélectionneurs africains montrent un engouement certain à l'œuvre tant dans les compétitions CAF avec les clubs de première division ou en championnat, mais également dans les équipes fanions.