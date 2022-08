Ile Maurice: Saisie de drogue l Rama Valayden - "Akil a vu une personne mettre le colis qui a été identifié comme de la drogue"

Lors d'une conférence de presse en compagnie d'autres membres des Avengers, hier, Me Rama Valayden a fait une série de révélations sur l'arrestation de son ami et confrère, Akil Bissessur. Par la suite, Mᵉ Sanjeev Teeluckdharry est revenu sur plusieurs affaires où la police a été pointée du doigt.

"Eski zot kone ki Akil Bissessur inn gagn bate ? Eski zot kone ki lapolis ti dan so lakour depi 8h30? Eski zot kone ki pandan plis ki sinker tan, li pa ti gagn drwa zwenn so bann avoka ?" a demandé Mᵉ Rama Valayden. Il a poursuivi la série de questions en affirmant que lorsque la chasse d'eau était tirée, Akil Bissessur était dehors, que sur les 11 images de surveillance, la police n'a rendu que deux vidéos modifiées publiques et que le DVR des CCTV de chez Doomila Moheeputh a été emporté.

"Eski zot kone Akil Bissessur inn trouv la personn ki pe met dan premie tirwar de lasam... pe met sa parsel ki zot inn dir ladrog." L'avocat a aussi révélé que jusqu'à présent, la police n'a pas demandé à sécuriser les images Safe City de la journée où Akil Bissessur a été arrêté et ce, même si des sources policières ont affirmé que ces images ont été visionnées et le trajet de l'avocat et de sa compagne a été reconstitué.

Les avocats ont aussi fait savoir qu'ils ont demandé à ce que d'autres analyses soient effectuées sur la drogue retrouvée. Ainsi, ont-ils soutenu, si Akil Bissessur a manipulé les sachets retrouvés, ses empreintes et son ADN doivent être dessus. "Nous demandons à ce que ces analyses se fassent aussi vite que le rapport du FSL", a lancé Rama Valayden. Il a aussi fait savoir que dernièrement, Akil Bissessur a subi des contrôles policiers 60 fois et qu'il a été arrêté à plusieurs reprises dans le passé et dans certains cas, le Directeur des poursuites publiques avait rayé les affaires.

Un peu avant, Rama Valayden a lancé un appel pour ne pas croire à "enn bout fim". Il a demandé au Premier ministre, qui a commenté l'affaire à plusieurs reprises, de rendre publiques toutes les images disponibles. "Sa pou montre ki Premie minis enn manipilater swa enn manter" et a rappelé que dans l'affaire Kistnen, il avait affirmé qu'il avait déjà mené une enquête qui disculpait Yogida Sawmynaden.

Sanjeev Teeluckdharry a aussi pris la parole et commentant le même sujet, a fait avoir que la conclusion de l'enquête judiciaire est que soit Soopramanien Kistnen a été tué à cause des Kistnen Papers, soit à cause des contrats alloués par la State Trading Corporation. Dans la foulée, il est revenu sur l'affaire Michaella Hart, où il soutient qu'il y avait des machinations pour incriminer deux personnes, que l'enquête sur le décès de Cael Permes au début parlait de suicide ou encore, de David Jolicoeur qui a passé plus de trois ans en détention alors qu'il était innocent. "Une demi-vérité est plus dangereuse qu'un mensonge", a-t-il réitéré.