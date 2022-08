Afrique: Clôture de la huitième Ticad à Tunis - Macky Sall liste les "priorités" pour le développement de l'Afrique

S'exprimant lors de la cérémonie de clôture de la huitième édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (Ticad) en Tunisie, le chef de l'Etat sénégalais, Macky Sall, Président en exercice de l'Union africaine (Ua), a rappelé dimanche les " priorités " de la déclaration de Tunis.

Celles-ci, selon lui, portent sur " la paix et la sécurité, la transition énergétique juste et équitable, la santé, l'éducation et la formation, l'innovation digitale, l'entreprenariat des jeunes et des femmes, la production agricole et l'industrialisation ".

Le Président sénégalais a, en outre, souligné que la crise économique, qui n'épargne pas l'Afrique, est l'occasion opportun de porter le plaidoyer auprès des pays et institutions partenaires pour la réallocation partielle des Droits de tirages spéciaux (Dts) et la mise en œuvre effective de l'Initiative du G20 de suspension du service de la dette, afin d'accompagner les efforts de résilience et de relance économique du continent.

" Nous réaliserons nos engagements communs en passant immédiatement à l'action, avec la mobilisation de moyens appropriés, un suivi adéquat et la pleine participation de nos secteurs privés ", a-t-il lancé, réitérant son " souhait pour la mise en place d'un Fonds d'appui à l'investissement et au financement des start-up en Afrique ".

Macky Sall n'a pas manqué de remercier son hôte et homologue le Président Kais Saied, ainsi que le gouvernement et le peuple tunisien, pour son accueil " chaleureux " tout en soulignant la bonne organisation de la conférence qui a regroupé, pendant deux jours, une quarantaine d'Etats africains. Macky Sall a également salué l'engagement du Japon sur le continent à travers ce sommet vieux de 29 ans.