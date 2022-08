Sénégal: Qualité de service des réseaux de téléphonie mobile - Démarrage des travaux du Comité de pilotage installé par l'Artp

Sous l'égide de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp), le Comité de pilotage de la qualité des services voix, données et sms des réseaux de téléphonie mobile (Copil Quos) a entamé, jeudi 25 août, ses travaux.

Installé au mois d'avril dernier par le Directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp), le Comité de pilotage de la qualité des services voix, données et sms des réseaux de téléphonie mobile (Copil Quos) vient de démarrer officiellement ses travaux.

Le début des activités du Copil Quos a lieu à travers un atelier, présidé, jeudi 25 août, à Dakar, par le Directeur général de l'Artp. Selon Abdoul Ly, l'ambition via ce comité, est de coordonner les efforts des parties prenantes pour favoriser une amélioration continue de la couverture et de la QoS des réseaux à l'échelle nationale et adresser les difficultés y afférentes dans le respect du cadre réglementaire.

" La QoS est devenue une préoccupation majeure pour les autorités et les consommateurs, c'est pour cette raison qu'elle a été hissée au rang des priorités de l'Artp aujourd'hui et pour les années à venir. C'est toute la pertinence de la nouvelle stratégie sur la QoS qui a été mise en place en rapport avec tout l'écosystème pour la période 2021-2023 ", a-t-il indiqué.

Au menu des premiers travaux du Copil Quos, " il est question de mettre en place les sous-comités opérationnels et d'échanger sur les propositions de l'Artp relatives à leur fonctionnement, leurs missions et les items y afférents ".

L'Autorité de régulation des télécommunications et des postes, par la voix de son Directeur général, s'inscrit " dans l'optique de mettre en œuvre les chantiers nécessaires et innovants pour améliorer de manière substantielle la couverture et la qualité de service des réseaux et répondre ainsi aux attentes de nos concitoyens ".

D'ailleurs, c'est dans le cadre de sa nouvelle stratégie sur la qualité de service que l'Artp a mis en place ce Copil Quos. Celui-ci a pour mission, entre autres, " de veiller à la fourniture d'une qualité de service conforme aux seuils et standards internationaux, de constituer un cadre d'échanges entre les acteurs sur les questions de qualité de service et de couverture des réseaux de communications électroniques ".

En plus, le Comité de pilotage compte aussi " garantir un équilibre entre les intérêts des opérateurs titulaires de licence de réseaux de communications électroniques ouverts au public et les fournisseurs d'accès à internet et ceux des consommateurs des services de communications électroniques ".