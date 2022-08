Sénégal: Oussouye - Immersion à Essaout, l'autre Royaume du Kassa

De 1993 à mars 2014, Essaout était longtemps resté dans l'anonymat total. Mais, le 4 avril de la même année, le cours de ce " petit " village a complètement changé avec l'arrivée au trône de l'actuel Roi, Sa Majesté Silondébile Sambou, qui inscrit sa démarche et sa méthode dans la continuité. Voyage dans l'antre de l'autre Royaume du département d'Oussouye qui existe depuis des siècles.

ZIGUINCHOR- Essaout, avec son paysage si attrayant, n'était pas trop connu du grand public avant 2014. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Perdu dans les forêts de rôniers, ce village si accueillant, situé dans la commune de Santhiaba Manjack et qui s'étend vers les rizières et le cours d'eau, abrite l'un des Royaumes du Kassa.

Dans le département d'Oussouye, en plus de celui-ci, il y a le Royaume d'Oussouye dont le bois sacré se situe non loin de l'ancienne gare routière, celui de Mlomp, mais également de Kalobone dont le trône est en vacance (le Roi Sihang Ediam Djibalène étant décédé en octobre 2014).

Pour s'y rendre, il faut, à partir du village de Diakène Diola, emprunter une route latéritique plus ou moins en bon état. Ce mardi 23 août, nous avons entrepris ce voyage vers ce Royaume. Sur le long de la route qui mène à Essaout, distante de moins de 10 kilomètres, des champs de patate, des plantations d'anacardiers et de vastes étendues d'arachide sont à perte de vue.

Ce périple est loin d'être pénible. Après seulement quelques minutes de route, nous découvrons de loin de grands manguiers et fromagers géants. C'est " likoukine " (les premières habitations d'Essaout).

C'est ici où les Essaoutois avaient habité en premier avant de se déplacer vers le site actuel. À gauche de cet endroit, aujourd'hui inhabité et englouti par les forêts, l'ancien bois sacré, mais aussi " sinkoo ", leur cimetière.

C'est une petite distance qui sépare " likoukine " au village d'Essaout. Nous dépassons ces anciennes habitations et continuons notre progression vers ce hameau qui compte en son sein cinq quartiers, dont Ekaffe, Etouta, Kheuneute, Djiloubougaye et Eguéguémosse.

Deux minutes plus tard, nous entrons à Essaout. À notre montre, il faisait 10 heures 23 minutes. Juste à droite de l'entrée du village, une vaste forêt verdoyante au sein de laquelle trône de grands arbres. C'est le bois sacré ou la demeure de l'actuel Roi d'Essaout, Sa Majesté Silondébile Sambou.

UN MYTHE JAMAIS DÉSACRALISÉ

Bienvenue dans l'autre royauté du Kassa. L'une des plus anciennes. Dans l'histoire, Essaout avait été envahi à deux reprises par Oussouye, du temps du Roi Diankeubeu, puis par Niomoune.

Et les habitants avaient été contraints de quitter leur village pour trouver refuge ailleurs. Cependant, ils trouvaient toujours le moyen de revenir sur les terres de leurs ancêtres. En cette matinée du mardi 23 août, un calme olympien règne dans Essaout.

Dans une boutique implantée en face du bois sacré, nous y avons trouvé Néo Diédhiou. C'est lui qui nous a indiqué le chemin qui mène au domicile du Roi, là où il vivait avec sa famille bien avant qu'il ne soit désigné pour prendre les rênes du Royaume.

Tout le village ou presque s'est vidé de ses occupants. C'est la période des travaux champêtres. D'ailleurs, la nuit de lundi 22 à mardi 23 août, le ciel y a véritablement ouvert ses vannes au grand bonheur des populations qui veulent terminer très vite la culture du riz avant le démarrage des événements festifs, notamment la lutte traditionnelle inter-villages et autres soirées culturelles.

Ce jour-là, nous avons eu la chance de trouver le Roi Silondébile Sambou dans son ancienne demeure " liboutong " et non pas dans son Palais royal. Il était sorti pour aider les enfants à détacher son troupeau.

S'il était à l'intérieur du bois sacré, il fallait faire appel à un membre de la Cour royale ou un initié pour nous y conduire. Il faut impérativement un intermédiaire, car personne n'y met les pieds sans être accompagné.

C'est interdit (" nieyi nieyi ", en diola), aux yeux de la religion traditionnelle. Dans toute la capitale départementale, et même au-delà, tout le monde le sait et nul n'est censé ignorer cette loi édictée par les ancêtres. Ce mythe ne sera jamais désacralisé, pour rien au monde.

D'ailleurs, une fois à l'intérieur du bois sacré, il y a une cour exclusivement réservée aux visiteurs et les non-initiés dans la mesure où personne n'a le droit de pénétrer dans la résidence du Roi tenue secret et implantée loin des regards. C'est tout le sens du " nieyi nieyi ", le maître-mot dans ce Royaume.

UN ROYAUME, MAIS PAS UNE MONARCHIE

Dans le département d'Oussouye, la royauté est différente de celles en Occident, par exemple, où depuis le XVIIe siècle, celles-ci sont considérées comme des régimes politiques. Pour ce cas précis, c'est seulement une personne qui exerce son plein pouvoir.

Par contre, dans le Kassa, le Roi Silondébile Sambou a certes une autorité suprême, mais ne décide jamais seul. Au sein du bois sacré, il y a toute une organisation. Le Roi ne peut, en aucun cas, s'autoproclamer Roi.

Pour le cas d'Essaout, c'est la famille Batéfousse qui installe le Roi. Avant de prendre une décision quelconque, Sa Majesté a l'obligation de consulter les membres de la Cour royale. Celle-ci est composée de trois familles. Il s'agit de Kheuneute, Ekaffe et Etouta.

Le Royaume fonctionne comme un Gouvernement dont les Ministres sont nommés dans ces trois familles qui composent, en tout, la famille Batéfousse. Dans ce Gouvernement, tous les membres sont d'égale dignité. Mais, celui considéré comme le chef est celui qui est chargé de verser le vin de palme au moment de consulter le fétiche. Le trône est tournant, mais les fils du Roi ne seront jamais rois.

RÉGULATEUR SOCIAL ET MÉCANICIEN AU TRÔNE

Dans la société traditionnelle diola, le Roi a de lourdes responsabilités. Au-delà d'incarner un leadership fort et de gagner la confiance des populations, sur ses épaules, repose la mission de pacifier les nouveaux conflits qui surgissent au quotidien dans les villages qui sont sous sa tutelle.

Chef coutumier suprême par excellence, il prie, tous les jours, pour que la paix règne dans tout le département, la région de Ziguinchor, la Casamance et tout le pays. De plus, Sa Majesté le Roi Silondébile Sambou use de toute sa diplomatie pour résoudre les différends, notamment les litiges fonciers.

Il y a quelques années, il a définitivement réglé le problème entre Diakène Diola et Essaout qui se battaient pour le contrôle des hectares de terres. Avant de présider aux destinées du Royaume d'Essaout, le Roi Silondébile, auparavant Justin Sambou, intronisé le 4 avril 2014, après 21 années de vacance du trône, n'a jamais su qu'il allait porter un jour tout le peuple " essoubouhang " et agir en même temps sur certains villages qui se situent en terre bissau-guinéenne.

Cette année-là, c'est un nouveau chapitre de sa vie qui s'est ouvert. Ainsi, il met une croix sur ses habitudes et occupations d'antan. Titulaire d'un Certificat de mécanique de la septième catégorie poids lourd et léger, le Roi Silondébile Sambou voulait s'exiler aux Pays-Bas, en 1996, au terme de sa formation.

Sur place, il devait travailler comme transitaire. D'ailleurs, certains de ses camarades de promotion avaient été coptés par les Hollandais et un autre est parti en Belgique. Brillant mécanicien, il était le seul à être recalé. Pourquoi ?

" À ce moment-là, j'avais du mal à comprendre. Je me disais, mais pourquoi mes camarades sont partis sauf moi. Ce n'était pas possible. J'avais remué ciel et terre pour pouvoir être de ce voyage. J'ai tout fait pour quitter au moins ma région natale et monnayer mon talent ailleurs.

Mais, j'étais toujours à la case de départ. En revanche, au mois d'avril 2014, j'ai tout compris ", confie-t-il avec un brin de sourire. Le fétiche ne voulait pas qu'il bouge. Dans sa famille, les sages savaient déjà que c'est lui qui allait diriger le Royaume. Mais, lui n'en savait rien du tout parce que ces derniers n'ont pas le droit de le lui dire.

Après ce voyage avorté, il décida de rester dans le domaine de l'automobile. Il avait son propre taxi " clando " et travaillait pour son compte. En avril 2014, arrive le moment le plus redouté : son intronisation, synonyme de fin de carrière et d'une ère. Un autre devoir l'appelle. Un autre sacerdoce pas du tout facile.

Une charge plus complexe. Neuvième Roi de la famille Kamanang et successeur du défunt Roi Sihangounew Diatta, de la famille Ekaffe (choisi par les sages parce que personne ne pouvait assurer cette fonction dans la famille Sambou), Sa Majesté le Roi Silondébile Sambou joue pleinement son rôle. Il dit ne rien regretter, bien au contraire.

" J'ai quitté l'école en 1990, après l'obtention de mon Certificat de fin d'études élémentaires (Cfee). Ensuite, j'ai fait 10 ans dans la mécanique automobile. Vous savez, je n'ai jamais su que j'allais être porté à la tête du Royaume d'Essaout. Je n'y jamais pensé.

Mais, de tous mes trois autres frères, j'ai été choisi par les sages et je ne peux m'y opposer. Cette chose est mystique. On ne peut vous l'expliquer. Cela fait huit ans que j'endosse cette responsabilité sans aucun regret. C'est une fierté ", soutient le successeur du Roi Sihangounew Diatta.

Issue d'une fratrie de neuf personnes (quatre garçons et cinq filles), " Maane ", comme l'appellent affectueusement les Diolas en signe d'allégeance et de respect, est le cinquième. Très jeune au moment de son intronisation, Silondébile Sambou se dit prêt à se battre au quotidien pour une Casamance et un Sénégal prospèrent.

SAMBOU, SEULE LIGNÉE DES ROIS

À Essaout, les Rois sont désignés dans une seule famille, les Sambou, contrairement dans le Royaume d'Oussouye où ils sont nommés dans les familles Diédhiou et Diabone (à Oussouye), Diatta et Sambou à Kahinda, dans la commune d'Oukout.

L'une des rares fois où un Roi d'Essaout avait été désigné dans une famille autre que Kamanang, c'est quand il n'y avait pas un adulte ou un initié pour assurer cette fonction. Il était choisi dans la famille Ekaffe. Et c'était le Roi Sihangounew Diatta.

Un Royaume qui s'étend jusqu'en Guinée-Bissau

À première vue, Essaout donne l'impression d'un village. Cependant, dans ce " petit " bourg si paisible réside un homme puissant : le Roi Silondébile Sambou. Sur le plan traditionnel, Essaout, qui abrite le fétiche " Elinkine ", l'un des plus puissants, a un caractère assez particulier.

Tout comme le Roi Sibiloumbaye Diédhiou d'Oussouye, qui contrôle les zones de Houlouf (Djivente, Singhalène, Edioungou, Kahinda, etc.), et d'Eyoune (Karounate, Niambalang et Siganar), le Roi d'Essaout exerce son pouvoir sur les villages d'Oukout, Boukitingho, Emaye, Diantène, Diakène Diola et Wolof, Ourong (dans les îles), Kahème, Djirack, Téniate et Basséore.

Outre ces territoires qui se situent sur les communes d'Oukout et Santhiaba Manjack, le Roi d'Essaout contrôle Essoukoudiack et Karouhaye. Dans ces contrées situées en République de Guinée-Bissau, il y a la vacance des trônes.

Depuis la disparition de leurs Rois, Essoukoudiack et Karouhaye sont sous la tutelle de Sa Majesté Silondébile Sambou qui y va très souvent pour des rites initiatiques. Le jour où les sages vont décider qui seront Rois dans ces zones, Silondébile Sambou va uniquement se déplacer pour prendre part à la cérémonie d'intronisation.

Ce jour-là, en tant que guide religieux suprême, il partira obligatoirement avec un bœuf pour les circonstances.

LE PETIT SCEPTRE, SYMBOLE DE LA PAIX

Gardien des lieux de culte, le Roi, dès son intronisation, renonce au luxe. Plus de chaussures, de pantalons, de voyages, de beaux habits, etc. Toujours vêtu de rouge, il porte un sceptre de paille. C'est une matière essentielle puisqu'il peut l'utiliser pour séparer deux parties en conflit.

Il n'a pas besoin de parler. Il suffit qu'il lève son petit sceptre de paille pour que tous reviennent à la raison. Autre matière qui ne le quitte jamais, sa chaise traditionnelle (élamé ou éfindieng en diola), dans la mesure où le Roi Silondébile Sambou, tout comme Sibiloumbaye Diédhiou, n'ont pas le droit de s'asseoir sur une chaise ou un banc moderne. C'est sacré.

En plus, dans la société traditionnelle diola, le Roi n'est pas considéré comme un citoyen ordinaire. D'ailleurs, c'est la Reine ou son " Essékène " (la femme qu'il a épousée avant de devenir Roi), qui est toujours tenue de préparer son repas. Être Roi, c'est tout un mythe dans le département d'Oussouye. Un sacrifice loin d'être anodin.

Boussolébé Sambou, Andienkébé, Sihankoulibo, Sihoumboudiale, Sihangounew Diatta, etc., ont déjà quitté ce bas monde. Depuis 2014, l'actuel Roi, Sa Majesté Silondébile Sambou, travaille, avec le soutien immédiat de tout le peuple " essoubouhang ", à consolider les acquis de ses prédécesseurs qui reposent en terre d'Essaout depuis des siècles.