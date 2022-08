Afrique: Revue de la presse de l'Afrique Francophone du 29 Aout 2022

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme : La Casca-Bf fait parler son cœur

La Casca-Bf vient de faire parler son cœur à Ouahigouya et invite tous les Burkinabè à soutenir l’effort de guerre. La coalition des associations solidaires des commerçants et artisans du Burkina Faso a en effet procédé à un don de vivres aux déplacés internes de la province du Loroum basés à Ouahigouya. La remise a eu lieu le jeudi 25 août 2022, à la préfecture de Ouahigouya, chef-lieu de la région du Nord. Ce geste de la Casca- Bf est un soutien à l’effort de guerre dans la lutte contre le terrorisme. (Source : Burkina 24)

Mali: Passation des Marchés publics- Grand bruit de détournement de 24 milliards de Fcfa

Selon senegaalnet.com, il y a problème au ministère de sécurité et de la protection civile. Le confrère annonce 24,2 milliards de Fcfa de marché improbable, par détournement de procédure au ministère de la sécurité et de la protection civile.

Côte d’Ivoire : Promotion des Loisirs- Le ministre du Tourisme sur le terrain

Le ministre du Tourisme a pris part à Songon Agban, le vendredi 25 août 2022, à l'étape du Concours national pour le District d'Abidjan. A l’occasion, le ministre Siandou Fofana s'est adressé à l'auditoire qui a pris d'assaut le stade de Songon Agban. Le tout sous l'onction du Chef Nanan Alloh Jérôme. Aux côtés des autorités préfectorales et municipales, Il a clamé : « Les jeux traditionnels sont le réceptacle, un vivier du savoir, du savoir-faire et du savoir-être authentiques de notre identité ». Il entendait conférer tout l'intérêt que son Département ministériel accorde au premier Concours national des Jeux traditionnels, lancé le 19 août et qui s'est achevé le 27 août. (Source : fratmat.info)

Guinée : Gestion de la transition- L’Amg tape du poing sur la table

La crise entre l'Association des Magistrats de Guinée (Amg) et le ministre de la Justice est loin de finir. Au contraire, elle s'enlise davantage, prenant une allure de feuilleton. Un nouvel épisode est servi chaque semaine, quitte à entamer l'image d'une justice guinéenne, déjà éprouvée. Ce bras de fer a pris une nouvelle dimension la semaine écoulée avec le remplacement de Mohamed DIAWARA (suspendu) à la tête du parquet du tribunal spécial pour Enfants, par un intérimaire nommé par arrêté par Alphonse Charles Wright.( Source : africaguinee.com)

Rdc: Conflit intercommunautaire- La médiation du Chef de l’Etat souhaitée

Selonl’Agence congolaise de presse(Acp),la communauté Teke-Humbu sollicite l’implication du Chef de l’Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et du gouvernement pour mettre fin au conflit qui oppose les ressortissants Yaka, du territoire de Kwamouth, aux Teke du terroir, dans un mémorandum. Les Teke et les Humbu appellent, dans ce document, au respect de la Constitution dans ses articles 11 alinéas 1,12 et 16 ainsi que d’autres lois portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, fixation et subdivision territoriales à l’intérieur des provinces.

Centrafrique : Situation nationale-Manifestation contre le changement de constitution

L’opposition centrafricaine vent debout contre un changement ou une modification de la constitution de 2016. Le Samedi 27 Aout, au moins 300 personnes ont manifesté contre la volonté présumée du pouvoir de faire sauter les verrous limitant à deux, le nombre de mandats présidentiels à travers l’adoption d’une nouvelle loi fondamentale. ( Source :afrimagManager)

Benin: Inondations- Environ 919.000 personnes menacées

Environ 919.000 personnes vivant dans les bassins arrosés par le fleuve Niger dans la partie septentrionale du Bénin et par le fleuve Ouémé dans le sud-est du pays sont potentiellement exposées aux inondations causées par la montée des eaux dans les bassins, liée à des pluies diluviennes qui s'abattent depuis plusieurs semaines sur le nord du Bénin, selon un bulletin d'alerte aux inondations dont Xinhua a obtenu copie mercredi à Cotonou. La montée des eaux dans les bassins des fleuves occasionne chaque année des inondations dans plusieurs communes, notamment celles de Karimama, Malanville, Athiémé et Grand-Popo, indique le document.

Togo : 8è édition de la Ticad- Une forte délégation gouvernementale y a participé

8è édition de la Ticad vient de se tenir en terre tunisienne le 27 et 28 Aout 2022.Le Togo y était représenté par Chantal Tsegan, accompagné d’une délégation ministérielle. Ce 8è grand rendez-vous de partenariat entre le continent africain et le Japon est axé sur 3 thématiques dont « Transformer l'Afrique en région à croissance vigoureuse tout en tirant parti de la résolution des problèmes sociaux en opportunités de développement ». Chantal Tsegan était accompagnée du ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Consommation locale et de son collègue Dr Mamessilé Aklah Assih-Agba, ministre déléguée en charge de l'Accès universel aux soins. (Source : aLome.com)