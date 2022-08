Soudan: Le Ministère de Culture et de l'Information et le Conseil de l'Environnement signent un partenariat

Khartoum — Un partenariat a été signé entre le Ministère de la Culture et de l'Information et le Haut Conseil de l'Environnement pour renforcer le rôle du message médiatique. C'était fait lors d'un atelier de travail qui s'est tenu aujourd'hui, intitulé le rôle des médias pour la consolidation des concepts environnementaux, qui a été organisé au Ministère de la Culture et de l'Information, en coopération avec le Haut Conseil de l'Environnement.

Le Sous-Secrétaire du Ministère de la Culture et de l'Information, Dr. Nasr-Eddin Mohamed Ahmed, a dit, lors de la séance d'ouverture, que l'atelier est important pour lier les médias à la consolidation des concepts environnementaux.

Il espérait que l'atelier de travail produirait des résultats qui aideraient le peuple Soudanais à faire face à l'environnement.

Pour sa part, la Directrice du Département des Médias Spécialisés au Ministère de la Culture et de l'Information, Amal Mohamed Noureen, a expliqué que l'atelier de travail contient trois papiers de travail, à savoir, les médias et leur rôle pour la consolidation des concepts environnementaux, le comportement humain et les problèmes environnementaux et les moyens de présenter le message des médias sur les questions environnementales.

De son côté, Dr Zainab Saleh, Directrice du Département de la Sensibilisation Environnementale au Conseil, a dit que le rôle des médias pour la consolidation des concepts environnementaux est l'un des objectifs du Haut Conseil de l'Environnement en tant qu'outil très important.