Nigeria: Serie A - Cremonese s'enfonce davantage malgré Cyriel Dessers

L'US Cremonese a concédé samedi sa troisième défaite successive de la saison en championnat, malgré le geste décisif de son attaquant Cyriel Dessers.

Le club nouvellement promu n'arrive pas à décoller dans l'élite italienne, et son attaque non plus. Après trois matchs de Serie A cette saison, Cremonese n'en a gagné aucun et a encaissé 6 buts, marquant 3. Curieusement, à toutes les reprises, il n'ont été gagnés qu'avec un seul but d'écart (3-2 contre Fiorentina, 1-0 contre Roma et 1-2 contre Torino).

Pour le revers 1-2 de samedi, Dessers a délivré une passe décisive pour la réduction du score de Leonardo Sernicola. C'est le premier geste décisif de l'ancienne star nigériane de Genk et du Feyenoord Rotterdam. La saison s'annonce délicate pour le meilleur buteur (10) de la Ligue Europa Conférence et son concitoyen David Okereke.