Ile Maurice: Manif #BLD - Deux ans déjà...

Souvenez-vous... C'était le 29 août 2020. Des milliers de Mauriciens descendaient dans les rues pour scander leur colère, dans le sillage du naufrage du Wakashio mais aussi pour dénoncer d'autres scandales. Naissait alors, spontanément, le fameux slogan "Bour li déor" ou le #BLD. Deux ans après, qu'en reste-t-il ?

Des souvenirs surtout, de cet élan patriotique historique. "En 2020, on avait oublié notre appartenance politique à la maison et nous nous sommes rendus à Port-Louis rien que pour dénoncer l'affaire Wakashio. Maintenant, les choses sont plus politiques même s'il y a eu d'autres scandales."

Un habitant du Sud-Est nous avoue s'être déplacé avec tous ses cousins, cousines et amis le 29 août 2020 pour défendre l'environnement. "Ce n'est pas que le problème soit résolu et j'enrage même d'entendre Pravind Jugnauth prétendre que c'est grâce à lui que le lagon et les plages ont été nettoyés. Cependant, je ne veux pas permettre une récupération politique de toute mobilisation, bien que j'aurais souhaité une commémoration de ce drame et de cette marche."

Il semble aussi que l'on craigne des actions policières ou tout au moins des actes de représailles politiques. Les récents agissements de la police de même que les menaces à peine voilées de Pravind Jugnauth contre toute mobilisation de rue ne sont pas pour l'encourager. Pour le moment...