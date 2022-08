Cameroun: Comment survivre à un patron conflictuel ?

Le conflit ? Que cela nous plaise ou non, ce dernier est une composante de la vie de tous les jours. Et, bien qu'il soit vu comme stressant, il est en vérité un facteur important de progression... quand il est bien compris et géré. Il a un autre bon côté : le conflit n'est jamais insoluble. Quand deux individus ou deux groupes veulent s'entendre, et sont prêts à discuter du fond du problème plutôt que de leurs positions divergentes, il y a toujours moyen d'y arriver.

Évidement, la situation se corse lorsque l'on est en état de subordination et que l'autre personne avec qui nous sommes en désaccord s'avère être notre patron. Que faire si ce dernier fait preuve d'une personnalité, et par conséquent d'un leadership, problématique? Envoyer sa lettre de démission ? Heureusement non.

Il s'agit évidemment d'identifier clairement le (patron à) problème en se rappelant que - nos organisations de travail étant des microsociétés - on y retrouve des collaborateurs plus ou moins bien adaptés et ce peu importe le niveau hiérarchique. Ainsi, il est possible de retrouver dans nos institutions entre 7 et 9% personnalités problématiques. Patrons compris. Voici comment les reconnaître, pour mieux les désamorcer.

Le patron comploteur et intrigant

Cet individu, sous des allures joviales, cache un besoin de contrôler les autres ni vu ni connu. Il peut verser dans la manigance et utilisera préférablement la démagogie pour arriver à ses fins. N'entrez pas dans son jeu. La résolution du problème n'est pas si facile : si possible, changez de poste !

Le patron bonasse

Pour cet individu, il n'y a jamais de problème, vous vous en faites pour rien. Il est incapable de dire non et de prendre une décision. Il attend que le temps règle les problèmes. Il est un grand spécialiste... de l'évitement en cas de conflit. Bref, ne comptez pas sur lui pour trouver des solutions ou vous aider dans ce sens. Solution : faites le vous-même. Un affrontement avec l'individu risquerait de vous frustrer. Par contre, si possible, faites vous connaître de son supérieur.

L'incompétent

Ce type est toujours en retard, ne prépare pas ses dossiers, ne se rappelle jamais de rien et il perd toujours quelques documents. Il ressemble au patron bonasse en plus stressé : il n'est pas capable de résoudre les problèmes, ne sait jamais rien et se voit obligé de tout repousser aux calendes grecques. Pour survivre dans cette situation ? Là encore, l'indépendance est la clé. Essayez de régler les problèmes sans son aide, proposez lui des solutions... Mais, gare, s'il a été nommé à un poste d'autorité malgré son incompétence, c'est qu'il sert généralement les intérêts politiques de l'un de ses supérieurs.

Le narcissique

Ce patron là a l'impression d'être exceptionnel et de mériter plus que les autres. Comme le comploteur, il aura tendance à manipuler les autres, pour atteindre ses buts. Comment faire ? Ne vous attendez pas au donnant-donnant. Essayez de ne pas trop le contredire mais méfiez-vous de ses manœuvres.

Le tyrannique

Dernier profil type, celui là aura tendance à exercer sa domination sur les autres par la peur et par la force. Il n'hésitera pas, par exemple, à injurier ses employés et à les rabaisser. Pour gérer cela, il va vous falloir gagner sa confiance et aussi lui montrer que vous êtes fort et compétent.

En conclusion

Rappelez-vous que l'on peut faire changer des comportements mais pas la personne. En attendant, l'important est de survivre dans ces situations sans y laisser sa peau.