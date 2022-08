Cameroun: Les éternels ministres de la République

Des éternels ministres à Ferdinand Ngoh Ngoh en passant par Jean Nkuete, la presse est revenue sur les faits marquants de l'actualité en ce début de semaine. Des ministres qui totalisent 33 ans au pouvoir, il y en a au Cameroun. Ils sont tous en poste sous le renouveau et constituent l'ossature d'un système qui résiste à l'épreuve du temps et des intempéries. Le journal Expression politique est revenu sur ces barons du régime. Et la liste n'est pas exhaustive. "Ils battent des records de longévité ". Ayang Luc a rang de ministre depuis 44 ans ; Laurent Esso, 33 ans ; Bello Bouba Maigari, 25 ans ; Jacques Fame Ndongo, 22 ans ; Luc Magloire Mbarga Atangana, 18 ans ; René Emmanuel Sadi (18 ans) ...

Depuis son passage devant les officiers de la Police Judiciaire chargé de la répression des prévaricateurs de la fortune publique, Ferdinand Ngoh Ngoh, le secrétaire général de la présidence de la République résiste dans l'actualité. Toute chose qui a inspiré le journal l'Indépendant qui pose une question "Ngoh Ngoh la chute ? ". Pour le journal, L'audition récente du gourou de la Task-Force Covid-19, logée à la présidence de la République, par le responsable du corps spécialisé des officiers de police judiciaire rattaché au Tribunal criminel spécial (Tcs), Oko Petis, continue de faire des vagues.

La réaction ne s'est pas fait attendre. Elle vient du journal Repere paraissant à Yaoundé qui parle de " Le labo des comploteurs prend feu ". Sous forme de plaidoyer pour le SGPR, le journal Un petit tour dans le décret n° 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du gouvernement, permet de mesurer l'ampleur du champ de compétences dévolues au secrétaire général de la présidence de la République (Sg/Pr) au Cameroun.

Le titulaire du poste s'avère un véritable homme-orchestre, pilier central dans le fonctionnement des institutions. Toutes choses qui justifient la haine des cabinets noirs qui polluent l'espace public d'odieux mensonges sur une prétendue audition de ce fidèle collaboration du chef de l'Etat au Tribunal criminel spécial, au sujet de la gestion des fonds destinés à la lutte contre le Covid-19.

Une dynamique de soutien à Ngoh Ngoh que partage Telegram News qui titre " Ngoh Ngoh au service de son patron ". Pour ce journal de Yaoundé, Alors qu'un cartel s'active à dégager le Sgpr à côté de Paul Biya, ce dernier reste concentré sur l'essentiel de ses missions. Véritable épine dans la chaussure de quelques pouvoiristes ambitieux, Ferdinand Ngoh Ngoh est constamment traîné dans les rigoles boueuses et infestées.

La Présidentielle 2025 quant à elle est lointaine mais certaine " Jean Nkuete entre en campagne ". Expression politique estime que Le Secrétaire général du Comité central du Rdpc, va boucler sa tournée politique engagée dans quatre régions du pays notamment l'Adamaoua, l'Est, l'Ouest et le Sud, le mercredi 31 août 2022 à Ebolowa, dans un contexte post renouvellement des organes de base surchauffé et l'imminence du congrès du parti pouvant déboucher à la succession de Paul Biya.

Infos Majeurs revient sur Les Nuisances sonores qui n'épargnent pas la cité capitale " Yaoundé étouffe dans les bruits ". Malgré les rappels à l'ordre, les sensibilisations syndicales, les menaces de répression et réprimandes préfectorales, le tintamarre et les bruits assourdissants ont la peau dure et font la résistance. Emmanuel Mariel Djikdent ne veut plus de tapages nocturnes et troubles de voisinage qui perturbent la tranquillité des populations dans certains quartiers de son unité de commandement.