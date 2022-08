Afrique: TICAD VIII - Andry Rajoelina partage des expériences avec d'autres chefs d'Etat africains

Comme nous l'avions déjà annoncé dans notre édition du 24 août dernier, le président de la République, Andry Rajoelina, s'est rendu à Tunis, capitale de la Tunisie, pour assister au TICAD VIII, le week-end dernier.

Un Sommet qui tient à renforcer le partenariat entre le Japon et l'Afrique. Le président malgache a été accueilli, à cette occasion, par le chef de l'Etat tunisien Kais Saied. Ces deux personnalités ont discuté, surtout, de projets et de la crise auxquels le monde entier fait face actuellement. Ce Sommet a permis aussi au chef de l'Etat malgache de partager aux chefs d'Etat présents à cette rencontre internationale de faire remarquer les réalisations que la Grande île a réalisées sur le plan agricole et que TICAD 8 est une condition pour l'autosuffisance alimentaire pour Madagascar. Soit un partage d'expériences avec les chefs d'Etat africains.

Impacts négatifs. Ce sera également une occasion pour les chefs d'Etat et de gouvernement de parler ou discuter, c'est selon, de leurs cas après la Covid-19 qui a eu des impacts négatifs sur leurs pays respectifs notamment au point de vue économique. Un Sommet qui est placé, d'ailleurs, sous le thème de la paix, de la société et de l'économie. Toujours est-il que des représentants de l'Union africaine, des Nations-Unies, de la Banque mondiale, du gouvernement japonais, des organisations du secteur privé et de la société civile ont été aussi représentés lors de cette rencontre. Faut-il rappeler que TICAD a été créé en en 1993 en particulier par le Japon. Soit il y a presque 30 ans.