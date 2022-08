Afrique: Barea U23 - La double confrontation Madagascar-Seychelles pourra se jouer à Antananarivo

À quelques jours du début des rencontres du premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) U23, Boualem Mankour, le coach des Barea a publié une pré-liste comprenant 32 joueurs pour la double confrontation face aux Seychelles.

Cette pré-liste de 32 joueurs comporte 8 réservistes. La moitié des joueurs appelés sont des locaux dont les grands clubs de formations sont tous presque représentés. Des joueurs qui ont fait leur preuve au sein des Barea A ont été convoqués par le technicien franco-algérien à savoir Arnaud Randrianantenaina, El Hadary Raheriniaina. Kalvin Paul, le capitaine des Barea U23, aussi retenu par Nicolas Dupuis fait partie des éléments appelés par Boualem Mankour.

La nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille, Sahya Seha fait aussi son retour dans l'effectif. Le gardien des U23, Allan Rakotovazaha qui figurait dans la pré-liste de Dupuis et qui dépasse déjà l'âge, n'a pas été convoqué par Boualem Mankour. Seuls les joueurs nés après 2001 pourront être sélectionnés au sein de la sélection nationale. La double confrontation entre les Barea et les Pirates seychellois se jouera entre le 19 et le 27 septembre 2022.

" Le regroupement des locaux débutera le 12 septembre. Le travail tactique est très important pour les joueurs locaux qui seront pris en main par Hery Be. Ils ont la technique, ils sont bons individuellement, mais côté tactique, beaucoup reste à faire. Les expatriés ne pourront venir que le 20 septembre après les journées FIFA ", a fait savoir Solonirina Raharijaona, président de l'UFICASM. À la demande du clan malgache, et déjà acceptée par la partie seychelloise, les deux matches aller et retour se joueront les 24 et 27 septembre prochains à Antananarivo.