Madagascar: Transport routier - Contrôle d'alcoolémie et début d'une sensibilisation sur les routes

L'alcool au volant est l'une des premières causes de mortalité sur la route. À Madagascar, 6 296 personnes ont perdu la vie à cause d'accidents de la circulation en 2021 et entre 60% à 70% des conducteurs concernés étaient ivres, selon le Ministère des Transports et de la Météorologie.

Conduire en état d'ébriété est sévèrement puni par la loi, même s'il n'y a pas d'accident ! Les cas d'accident ne feront qu'alourdir la faute commise, surtout s'il y a un blessé ou un cas de décès, selon le contrôleur général au sein de la Police Nationale, Dany Marius Rakotozanany. Vendredi dernier, une descente inopinée a été faite par une délégation conduite par le ministre des Transports et de la Météorologie, Rolland Ranjatoelina, accompagné par le contrôleur général de Police, le général de brigade Zafisambatra Ravoavy de la Gendarmerie Nationale, ainsi que des représentants de l'ATT (Agence de transport terrestre) et de l'ACM (Automobile Club de Madagascar).

" Il s'agit tout d'abord d'une campagne de sensibilisation qui vise à prévenir les accidents, surtout avec l'organisation de la JMJ. Dans le monde, on compte 1,3 millions de décès causés par des accidents de circulation en 2021. 90% d'entre eux ont été causés par l'alcool. Pour Madagascar, 6 296 personnes sont décédées suite à des accidents, sur la même période. Pour près de 70% de ces accidents, les conducteurs étaient en état d'ivresse. Donc pour le Ministère, c'est un devoir d'éduquer la population et de prendre des mesures pour éviter ces accidents engendrés par l'alcool au volant ", a annoncé le ministre Rolland Ranjatoelina, lors de la descente organisée dans la soirée du vendredi 26 août dernier.

Contrôles stricts. D'après les explications du ministre, il s'agit d'une action qui sera menée périodiquement avec la Police Nationale et la Gendarmerie Nationale. " Il ne s'agit pas d'une simple action ponctuelle. Les contrôles seront stricts et d'autres mesures seront bientôt prises, pour limiter les risques d'accident ", a-t-il déclaré. En effet, ces nouvelles mesures concernent principalement les motards.

D'après le Ministère des Transports et de la Météorologie, le taux d'accident concernant les motos augmente considérablement, selon les dernières statistiques enregistrées. Très bientôt, les autorités exigent l'immatriculation de tous les véhicules motorisés à deux roues, l'assurance et le permis de conduire pour tous les conducteurs de motos, même pour les moteurs de moins de 50cc. Il n'y aura plus d'exception, selon le ministre Rolland Ranjatoelina.

Protection. Pour sa part, le contrôleur général de Police Dany Marius Rakotozanany a souligné que le seuil maximum acceptable durant les tests d'alcoolémie est de 0,4 gramme par litre de sang. Au-delà de ce seuil, il est illégal de conduire une voiture ou une moto. " Nous avons mené cette action de sensibilisation et de contrôle inopiné ce vendredi, car bon nombre de personnes ont l'habitude de sortir et de boire tous les vendredis, surtout en centre-ville. C'est presque coutumière et nous sommes ici pour leur rappeler qu'il ne faut pas conduire, dans une telle situation ", a-t-il indiqué.

De son côté, le Gal Zafisambatra Ravoavy a soutenu que l'objectif final est toujours de protéger la population et d'éviter les cas d'accident causés par la consommation de produits stupéfiants.