Congo-Kinshasa: Deuxième congrès extraordinaire du parti ADD-Congo/Présidentielle 2023 - Prince Epenge annonce officiellement son soutien à la candidature de Fayulu

Organisés du vendredi 26 au samedi 27 août 2022 à Kinshasa, les travaux du congrès extraordinaire du parti politique Action pour la démocratie et le développement au Congo (ADD-Congo) ont connu une fin en rose. Les congressistes de ce parti membre de la plateforme Lamuka ont élaboré un canevas à suivre pour l'horizon 2023 et pour les 5 prochaines années. Réélu à la tête de cette formation politique, Prince Epenge a officiellement affirmé qu'il soutiendra à la présidentielle de 2023, ensemble avec l'ADD-Congo, Martin Fayulu Madidi. Pour lui, en effet, le Président du parti ECIDé incarne le changement dont a besoin la République Démocratique du Congo pour son décollage, près de six décennies après l'indépendance.

Tous les cadres et quelques membres de l'ADD-Congo sont tombés d'accord et promettent de soutenir la candidature du "président élu". "Monsieur Martin Fayulu a fait preuve d'une constance politique tout au long de son combat, faisant de lui l'oiseau rare de la classe politique congolaise", a soutenu le Secrétaire Général du parti, David Ekamba, qui reconnait en Fayulu un caractère "intègre, honnête, intelligent et compétent, avec un leadership fort et capable de conduire notre beau pays à sa destinée glorieuse".

L'ADD-Congo exige la tenue des élections transparentes, crédibles et apaisées dans le délai constitutionnel et la publication immédiate du calendrier électoral par la CENI. Elle attend aligner des candidats à tous les niveaux à travers la République aux prochaines joutes électorales.

Sur la situation sécuritaire qui prévaut en RDC, particulièrement dans la partie Est, le congrès de l'ADD-Congo a réitèré son soutien aux FARDC et exigé la levée de l'état de siège dans la les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu. Pour ce parti, cette mesure a lamentablement "échoué". Cette formation politique de l'opposition réfute la décision de l'intervention des forces régionales en RDC, et qualifie de la "sous-traitance sécuritaire".

"Le congrès exige la levée immédiate de l'état de siège, qui a échoué, dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu ; le congrès s'oppose à la mutualisation des forces régionales sur le sol congolais et demande à la population de se désolidariser de cette dernière, et fera toujours échec à toute manœuvre de la balkanisation de notre pays. Le congrès réitère son soutien à nos forces de défense et de sécurité ", a insisté le SG de l'ADD-Congo, avant de réitérer l'appartenance du parti à la plateforme Lamuka. L'ADD-Congo veut l'élargissement du présidium de la plateforme, aujourd'hui conduite par Adolphe Muzito et Martin Fayulu.