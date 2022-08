Afrique Centrale: Œuvre du Docteur Daniel Kawata /L'ouvrage "le "Must" de l'éthique pour une renaissance effective de la RDC" au centre d'un débat à l'UPC

"Offrir une tribune de réflexion sur la question de l'éthique" était l'objectif de la conférence organisé le vendredi 26 août 2022 par la commission justice et paix de l'église du christ au Congo-ECC, en collaboration avec l'université protestante du Congo-UPC. L'idée de ce programme étant de promouvoir l'intelligence protestante, afin de voir les mesures qui aideront à accompagner certains cerveaux protestants qui produisent de la littérature. Cet échange a connu la participation de plusieurs panelistes notamment, l'ancienne candidate à la présidente de la RDC, Marie-Josée Ifoko. La rencontre s'est tenue à l'université protestante du Congo, en présence de religieux, politiciens, scientifiques ainsi que de plusieurs étudiants de la dite université.

Les panelistes du jour ont, tous, au cours de leurs interventions placé l'homme au centre de l'éthique.

Pour Marie-Josée Ifoko, le livre du Docteur Daniel Kawata rejoint la vision de l'alliance des élites pour la renaissance du Congo. Un motif qui a suscité la joie pour expliquer la vision de son parti, qui est celle de la "rupture du système de prédation par la combolisation pour la renaissance de la RDC".

Selon elle, le système de prédation est congénital en RDC. Il est né de la conférence de Berlin pour servir de terrain de prédilection pour la prédation en faveur des puissances occidentales qui se sont partager l'Afrique comme un gâteau et qui ont besoin d'un Congo faible pour assoir leurs hégémonies, a-t-elle expliqué.

A l'en croire, l'Etat n'est pas organisé, sa responsabilité représente un poids lourd à porter. C'est un état vicieux de la vie publique qui a fait de chaque citoyen un prédateur, c'est-à-dire, un danger pour son compatriote, a-t-elle confirmé.

C'est ainsi qu'elle a assuré que pour la renaissance du Congo, il faudrait un nettoyage personnelle qui veut dire la nouvelle naissance, réconciliation nationale, l'unité dans la diversité ainsi qu'une bonne gouvernance.

Elle a affirmé que la renaissance du Congo passera ainsi par une nouvelle constitution taillée pour la République Démocratique du Congo. Et cela sera possible par l'organisation d'un referendum, qui donnera lieu à une nouvelle République gérée par des hommes nouveaux, a-t-elle renchéri.

La politique pour nous qui sommes nés de nouveau doit être un apostolat pour le bien de la communauté et s'illustrer par la mise en place d'une politique de développement réelle et judicieuse. C'est cette politique dépourvue d'intérêt personnelle et égoïste qui permettra à l'économie de s'épanouir et par conséquent à la société de transformer ses richesses à son avantage.

Le Congo était né pour la première fois comme Etat indépendant du Congo et ce n'était pas la bonne naissance. En tant que présidente de l'ANC, il faut une renaissance par la foi chrétienne. A travers une nouvelle naissance, nous ferons de nouvelles choses. Le Congo est tellement détruit et pour sa reconstruction, le faire seulement scientifiquement, franchement on en a encore pour cent ans ou deux cents ans. Mais, si nous y allons par la parole de vérité, alors là nous pouvons y aller plus vite même en cinq ans nous pouvons voir un véritable changement.

Pour le pasteur Erick Senga, président de la commission justice et paix de l'église du christ au Congo-ECC, la question de l'éthique constitue le fondamental de l'existence de la RDC. Il a renseigné que si l'église a organisé cette conférence, c'est parce que le contenu du livre du Pasteur rencontre la vision de l'église du Christ au Congo. Car, l'ECC soutient trois postulats qui sont, entre autres, la renaissance de l'homme congolais, la refondation de l'Etat par les mythes fondateurs et la constitution du rêve collectif.

Comme nous sommes dans l'église, une église chrétienne, c'était important que nous puissions conscientiser et sensibiliser les chrétiens que nous avons un rôle à jouer dans cette nation pour que les choses changent, a-t-il conclu.