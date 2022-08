Congo-Kinshasa: Adhésion massive, communion avec la base,... /CDER - Mitendi sous le charme de Gael Bussa

Le Courant des Démocrates Rénovateurs, CDER en sigle, ne cesse d'enregistrer de nouveaux membres. Oui, le parti politique de l'Autorité morale Jean-Lucien Bussa Tongba se "bétonise" davantage pour offrir au Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, un second mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Pour ce faire, le Député national et ancien Rapporteur du Bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Gael Bussa Obambule, toujours au four et au moulin, dans sa casquette du Secrétaire National de la Jeunesse du CDER, à travers sa structure "les Amis de Gael Bussa", a reçu ce dimanche 28 août 2022, des femmes, jeunes femmes, papas et jeunes garçons du quartier Mitendi dans la périphérie de Mont-Ngafula, qui ont adhéré massivement et librement à sa formation politique qui prône des valeurs Républicaines et démocrates en RDC.

L'occasion faisant le larron, ce Représentant du peuple congolais a révélé au grand jour, les avantages et bienfaits d'adhérer à cette grande famille politique qu'est le CDER. Par ailleurs, il a encouragé ceux qui hésitent encore à venir adhérer à cette formation politique qui se distingue depuis sa création jusqu'à ce jour, dans l'arène politique RD Congolaise.

Les populations de Mitendi et une partie de Kimvuala étaient sous le charme de Gael Bussa qui, lors de son arrivée à l'espace choisi pour cette manifestation, a reçu un accueil impressionnant, digne d'un Député national proche des populations. Tout laisse à croire qu'il a d'ores et déjà la confiance des habitants de Mont-Ngafula dont la plupart ont soumis leurs désidératas concernant l'eau, l'électricité, l'évènementiel et les érosions qui se forment chaque jour qui passe.

Dans sa prise de parole, Gael Bussa Obambule a tenu à remercier Mitendi qui lui a réservé un accueil chaleureux. Son message était axé sur l'auto-prise en charge, la paix, l'unité. Il promet de demeurer proche de sa base, de l'écouter et de leur venir en aide.

"Nous, dans notre structure, on s'est donnée l'objectif d'aider des mamans et des jeunes, car c'est la femme qui bâtit la nation, qui donne la vie, une femme entreprenante participe à l'avancement ou au développement d'un pays. S'inscrivant dans la vision du Chef de l'Etat, il nous a été demandé de soutenir l'entrepreneuriat féminin, dans notre structure "les amis de Gael Bussa", nous soutenons l'entrepreneuriat des mamans et des jeunes ", a signifié l'ancien Rapporteur du Bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Il a promis de soutenir les mamans en ce qui concerne le don des fournitures scolaires pour les enfants.

Ces femmes ont été appelées à se faire enregistrer au sein de la structure des "amis de Gael Bussa". A l'en croire, cette structure a été créée pour soutenir l'auto prise en charge des femmes. " Ne vous inquiétez plus, vous avez un député jeune, en cas des préoccupations, mon numéro est disponible appelez-moi, j'ai la facilité de venir vers vous parce que je suis jeune. Partout où il y a les difficultés à Mitendi je viendrai. Je vous demande, vous et nous, de demeurer dans l'unité, car vous devez savoir qu'en tant que député je suis là pour vous, pour aider les mamans, les jeunes ", a-t-il renchéri. Il a écouté les différentes interventions de quelques femmes qui ont présenté les problèmes de leur quartier de Mitendi.

Pour sa part, GaelBussa a prêté une oreille attentive et promet de venir au plus vite en aide. Les mamans qui ont adhéré au CDER ont bénéficié d'une enveloppe, pour encourager l'entreprenariat féminin.

Pour rappel, samedi 30 juillet 2022, à l'UPN Telecom, sa base naturelle, à travers "Les amis de Gael Bussa", une structure mise en place pour soutenir les différents projets, le Secrétaire national du CDER a soutenu financièrement plus de 1500 femmes pour renforcer ou financer un nouveau business.

"Nous encourageons les femmes congolaises à être entreprenantes afin de s'éviter toute forme de dépendance notamment, financière. Notre initiative va s'étendre dans d'autres communes du district de la Lukunga dans les jours qui viennent ", déclarait Gael Bussa Obambule.