Congo-Kinshasa: Conflits communautaires à Kwamouth/Maï-Ndombe - Rita Bola soutient les consultations tenues par le VPM Aselo

Les parties prenantes aux consultations sur la situation qui prévaut dans le territoire de Kwamouth ont été reçues en fin de la semaine dernière par la délégation gouvernementale conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'intérieur Daniel Aselo. En présence de la première autorité de la province de Mai-Ndombe, la gouverneure Rita Bola, toutes les couches politiques et sociales de Kwamouth, composées de députés nationaux et provinciaux, chefs coutumiers et représentants locaux des confessions religieuses.

L'Un après l'autre, chacun est intervenu pour apporter sa proposition sur les mesures à faire intervenir pour faire la paix entre filles et fils de cette province. Après échanges avec les élus nationaux et provinciaux, des chefs coutumiers et représentants des confessions religieuses, sans oublier la société civile dans son ensemble, les associations des femmes ainsi que celles des jeunes, tous ont pris langue avec le Vice-premier ministre, ministre de l'intérieur, décentralisation et affaires coutumières Daniel Aselo.

Au sortir de leurs échanges qui ont duré des heures, le porte-parole des chefs coutumiers et le représentant des confessions religieuses ont dévoilé le contenu des échanges avec le VPM, ainsi que sur leur recommandation. Pour leur part, les chefs coutumiers disent être en attente d'une solution qui doit être illico presto trouvée par le gouvernement national.

En tant qu'église au milieu du village, les confessions religieuses ont quant à elles exigé l'autopsie de l'affaire qui a dégénéré, en amorçant des enquêtes sérieuses sur terrain, afin que les instigateurs soient jugés et condamnés.

Nonobstant cette démarche amorcée par le gouvernement de la République à travers le ministère de l'intérieur, il y a encore des décisions et positions déjà prises par la population. C'est le cas des jeunes de Kwamouth, qui réclament sans tarder le départ de l'administrateur du territoire. Pour ces jeunes, l'Etat devrait aussi déployer rapidement les soldats en Brousse pour stopper les atrocités.

Il y a lieu de signaler que le rapport global des consultations sera livré et rendu Public par les autorités très bientôt avant de boucler cette étape importante.