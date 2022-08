Afrique Centrale: Camp des Jeunes Corée-Afrique /RDC-COREE du Sud - Les relations bilatérales entre le deux pays ne cesse de se renforcer

Ensemble avec la Fondation Corée-Afrique (KAF), l'ambassade de la République de Corée en République démocratique du Congo a organisé, vendredi 26 août 2022, une rencontre qui a réuni 50 adolescents issus de différentes écoles de Kinshasa, pour célébrer le Premier Camp des Jeunes Corée-Afrique. C'est le musée national qui a servi de cadre à l'organisation de cette rencontre. Cette initiative avait pour but la vulgarisation de la culture coréenne auprès des jeunes congolais, et également pour améliorer les relations entre la RDC et la Corée du Sud.

Deux temps fort ont marqué cette cérémonie. La première partie a consisté à la visite du Musée National de la RDC (MNRDC). Ce qui a permis aux étudiants de voir à quoi ressemblent les instruments de musique traditionnels et folkloriques, les maisons et les vêtements que portaient les ancêtres.

En deuxième lieu, des mets succulents coréens ont été partagés entre les jeunes et leurs hôtes dans une ambiance conviviale marquée par la prise des vidéos K-pop et photos. C'est la remise des cadeaux qui a clôturé l'événement.

Le staff de l'Ambassade de Corée et de la KOICA (Agence Coréenne de Coopération Internationale) était présent et conduit par Son Excellence Monsieur CHO Jaichel, Ambassadeur de Corée en RDC. Un hôte de marque venu spécialement de la Corée, l'Ambassadeur LIM jae-hoon, Vice-Président de la Fondation Corée-Afrique, était également présent.

Se confiant à la presse, la conseillère à l'ambassade Corée, Mme Suijang, est revenue sur l'importance de cette activité. "Cet événement est organisé par l'ambassade de la Corée du sud et la fondation coréen, KAF. Cet événement s'appelle le camp des jeunes Corée-Afrique.

Nous avons voulu introduire la culture coréenne auprès des jeunes congolais, et également pour améliorer les relations entre la Corée du Sud et la RDC ", a-t-elle indiqué. Et de continuer : " Nous avons fait visionner des clips vidéos coréens, et aussi, nous avons préparé quelques questionnaires concernant la Corée du Sud et nous avons fait jouer un jeu traditionnel qui s'appelle, jegichagi ".

A l'en croire, cette initiative visait aussi à renforcer les relations bilatérales entre jeunes coréens et congolais. " Cette année, nous projetons d'organiser des événements de plus. S'il y a un thème principal, je voudrais dire, c'est la promotion de la culture coréenne et également l'histoire coréenne auprès des congolais. Je crois que construire les relations fermes entre les jeunes est très important. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'organiser cet événement à Kinshasa ", a-t-elle ajouté.

Après ce premier camp des jeunes, la prochaine édition est prévue avant la fin de l'année en cours.