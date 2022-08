Congo-Kinshasa: Meeting de vérité à Mont-Amba/Laurent Batumona - "C'est Félix Tshisekedi ou rien en 2023"

La RD. Congo chemine lentement mais surement vers l'organisation des élections prévues pour l'année prochaine. Pour ajouter un peu plus de compréhension, Laurent Batumona a appelé les membres du MSC à s'enrôler massivement pour obtenir la carte d'identité et la carte d'électeur dans le but de voter à 100% pour Félix Tshisekedi en 2023. Il a réitéré son exploit de 2018 : "Election 2023 : c'est Félix Tshisekedi ou rien". Dans la poursuite de la campagne sur les croisades d'armement politique et patriotique lancée il y a deux mois, l'Honorable Laurent Batumona, Autorité Morale du Mouvement de Solidarité pour le Changement (MSC), s'est inscrit en faux concernant le tribalisme dont le MSC, son Parti politique est accusé par ses détracteurs. "Ce sont des frappeurs. Ils étaient venus croyant que c'est facile de me manipuler.

Ils ont trouvé Laurent Batumona en béton armé. Ce sont des trouble-fêtes qui se sont égarés". Il a invité les jeunes de toutes les provinces à s'enrôler dans l"armée et la Police pour soutenir le Président Félix Antoine Tshisekedi et les Fardc dans la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda et l'Ouganda. C'était à l'occasion d'un meeting des vérités organisé par le Président provincial du Mouvement de Solidarité pour le Changement ville de Kinshasa, Jeannot Binanu à Mont-Amba le samedi 27 août 2022 au terrain Elimo Santu de Livulu.

Attendu de pied ferme et même avec une certaine impatience par les combattantes et combattants du MSC Mont-Amba ainsi que par des partenaires politiques et associatifs, l'Autorité Morale du MSC, Laurent Batumona, a tenu un meeting de vérité organisé par le Président provincial du MSC, Jeannot Binanu, comme prévu le samedi 27 aout 2022, au terrain Elimo Santu de Livulu. Laurent Batumona a, en présence d'une foule nombreuse venue écouter le message de la campagne sur les croisades d'armement patriotique et politique dans lequel il a dénoncé, d'entrée de jeu, une campagne diabolique menée par une catégorie de gens malintentionnés, qui rasaient les murs du MSC pour s'accrocher, accusant le MSC d'un parti tribal. Laurent Batumona a rétorqué vigoureusement pour éclairer l'opinion en déclarant que : " le MSC n'est pas un Parti tribal. C'est un parti national. Ceux qui accusent le MSC de Parti tribal sont des frappeurs. Ils étaient venus avec un agenda de nous manipuler avec espoir que nous allions les suivre dans leur schéma peu orthodoxe. Ils ont constaté que ce n'est pas facile de casser un béton armé que nous sommes". S'appuyant sur sa grandeur d'esprit et de dynamisme dans la gestion du MSC, Laurent Batumona a expliqué à ses membres qu'importent les racontars des aigris, le MSC continue à enregistrer en masse des nouveaux membres qui constituent une mosaïque des communautés avec une pluralité d'opinions. Il a rappelé qu'il a joué sur ce terrain d'Elimo Santu : " J'ai un devoir de mémoire de saluer et de dire merci aux parents qui nous ont donné de l'eau et même à manger quand nous venions jouer au football, ici, à Livulu et de dire aux jeunes de s'enrôler dans l'armée pour défendre notre territoire. Notre devoir de mémoire, c'est aussi cela. Nous ne savions pas qui est muluba, mukongo, muyaka, mungala, muswahili. C'est cet esprit qui nous anime jusqu'à ce jour. Nous sommes loin d'être tribaliste", a-t-il témoigné.

Dans son message, Laurent Batumona a tenu à ce que la population de Mont-Amba et les jeunes puissent comprendre pourquoi nous avons démarré ces croisades il y a près de deux mois. Il a expliqué aux jeunes les affres de guerre d'agression nous imposée par les pays voisins tels le Rwanda et l'Ouganda. "Ces forces nocives extérieures viennent piller nos richesses et développent chez eux". Il a fait comprendre que cette guerre de l'Est de la RDC nous oblige à lancer un appel pressant aux jeunes, filles et garçons, de Mont-Amba dont l'âge varie entre 18 et 35 ans et plus de s'enrôler dans l'armée et la Police pour défendre notre territoire national.

Il a signalé que les bureaux du MSC sont ouverts pour recevoir les jeunes : "Venez vous faire inscrire et nous transmettrons vos noms. Il faut que dans moins de temps vous deveniez des officiers de hauts rangs". S'enrôler dans les Fardc et la PNC, a-t-il expliqué, c'est soutenir le Chef suprême des Fardc, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et aussi pour soutenir les Fardc, dans leurs efforts de libérer le pays des agresseurs, dit-il à la foule.

Vie chère

Abordant la question de la vie chère, il n'est pas parti par le dos de la cuillère pour justifier cette difficulté du panier de la ménagère. " La guerre de l'Ukraine et la Russie est en grande partie la cause principale de cette pénurie. Les bateaux qui transportent des marchandises ne circulent plus comme avant. Toutefois, il a recommandé au gouvernement des Warriors de changer sa politique en se penchant sur la réhabilitation des usines en RDC. Par ailleurs, il a félicité le Premier Ministre Sama Lukonde pour le travail de titan qu'il est en train d'abattre en ce qui concerne la stabilité de taux de change. Aussi, a-t-il félicité le gouvernement et particulièrement le Ministre des Finances Nicolas Kazadi pour ses efforts déployés dans la mobilisation des recettes.

Election 2023 : Félix Tshisekedi ou rien !

Laurent Batumona a réitéré son cri d'un homme de conviction et d'inspiration lancé à l'aube des élections de 2018 : "Election 2023 c'est Félix Tshisekedi ou rien". Il a rassuré la volonté politique de Félix Tshisekedi à élever la vie sociale du Congolais. D'abord, il a rappelé que le Président de la République a signé le retour du Fond Monétaire International, de la Banque Mondiale, de la Banque Africaine de Développement et autres banques à capitaux telles EximBanq Chine, EximBanq Coréa, EximBanq India et celle du Japon. "Fatshi a perdu deux ans avec ses partenaires de triste mémoire. Voilà pourquoi, il faut lui donner un autre mandat pour qu'il récupère les années perdues et poursuivre les travaux d'infrastructures routières et autres qui sont en cours à travers la République". A la population de Mont-Amba il a demandé aux jeunes à obtenir une carte d'identité dont l'enrôlement commence au mois de décembre prochain. Les Jeunes du MSC de 17 ans aujourd'hui, et qui auront 18 ans en 2023, ont été appelé à s'enrôler massivement pour obtenir la carte d'électeur et d'identité. "Nous avons besoin d'avoir plus des députés au niveau national et provincial et de voter 100% pour Fatshi a-t-il insisté pour donner à Félix Tshisekedi une majorité confortable". Pour n'importe autre candidat, il a intimé l'ordre, le moment venu, de lui infliger le carton rouge. Il a conclu son message en demandant à la population de soutenir Fatshi et les Fardc à 100%.

Mont-Amba, Kinsenso et Livulu et les routes de désenclavement

Prononçant son mot comme Président Provincial du MSC ville de Kinshasa, Jeannot Binanu a salué la bravoure et l'amour que les militants et militantes du MSC Kinshasa ont fait montre à ce rassemblement. Il leur a révélé le projet de construction des routes sous l'impulsion de Félix Tshisekedi pour désenclaver Kisenso, Livulu et Mbanza Lemba. Selon lui, c'est le directeur de cabinet adjoint du Chef de l'Etat Lolo Wameso qui lui a confirmé lors de leur entretien. Aussi, la route secondaire de Elimo Santu, Boulevard Salongo et jusqu'à au home 30 seront construites. Une salve d'exclamations s'en est suivie.