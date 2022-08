Congo-Kinshasa: Profitant de son séjour de travail/Sankuru - Christophe Lutundula communie avec sa base électorale de Katako-Kombe

Plus de 3 ans après son élection en tant que député national, le Vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala Pen'Apala, s'est rendu dans son fief électoral au territoire de Katako-Kombe, dans la province du Sankuru où il a communié avec sa base. 10 jours durant, l'élu de Katako-Kombe est resté aux côtés des siens. Pendant son séjour, il a assisté la population avec des présents dont des tôles pour la réfection des hôpitaux et écoles.

D'abord à Tshumbe, dans le territoire de Lubefu, il a fait une escale pour participer à la cérémonie de la possession canonique du nouvel Evêque de ce diocèse. Christophe Lutundula s'est ensuite rendu dans le territoire de Katako-Kombe.

Accueilli avec pompe par ses frères et sœurs du coin, le ministre des affaires étrangères a effectué la ronde de plus d'un village. D'abord Lumumba-ville où il s'est arrêté sur son chemin vers Katako-Kombe pour échanger avec le peuple. Dans son discours, le patron de la diplomatie congolaise a prêché le caractère particulier du pouvoir de l'actuel Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fondé sur la recherche du bien-être de la population. Il a loué l'initiative du Chef de l'Etat de rapatrier la dépouille du héros national Patrice Emery Lumumba à la maison, après près de six décennies. En outre, il a souligné que c'est grâce à lui que les filles et fils sankurois assurent de hautes responsabilités au niveau gouvernemental et autres institutions du pays.

Dans sa gibecière, l'on pouvait trouver de nombreux présents constitués de motos, tôles et autres ressources financières, en attendant la mise en œuvre du programme de développement de 145 territoires, pour palier à quelques difficultés que connait la ville. Des écoles, des lieux de cultes et hôpitaux ont bénéficié de ces dons. Le pouvoir traditionnel n'a pas été oublié. Chaque chef coutumier a bénéficié de cette faveur, avec des motos et tôles, etc.