Congo-Kinshasa: La Clé/Fongola face à la guerre d'agression à l'Est - Clément Kanku appelle à l'unité et à la cohésion nationale !

*Clément Kanku Bukasa wa Tshibuabua, Président National du Mouvement pour le Renouveau, invite tout congolais à privilégier l'unité et la cohésion nationale pour défendre la patrie et sortir les compatriotes de l'Est de la tragédie qu'ils vivent depuis des décennies. Sur la question du candidat Président de la République en 2023, il a promis de prendre position en toute responsabilité, en temps opportun, à travers une adresse à la nation. Telle est l'économie des travaux de la 4ème Convention tenue, le samedi 27 août 2022, à Kinshasa.

Clôture de la convention du Mouvement pour le Renouveau

Samedi 27 août 2022, le Mouvement pour le Renouveau, MR en sigle, parti cher à l'Honorable Clément Kanku a clôturé sa 4ème Convention en vue d'évaluer la marche du pays et de lever les options fondamentales qui vont guider ses choix politiques pour les élections de 2023.

Après avoir évalué tous les secteurs de la vie nationale et considérant la vision de leur président national traduit dans son projet de société appelé Fungola (la clé), les membres de ce parti politique ont exhorté leur Président National à se mettre au service de la nation, au sommet de l'Etat, pour faire de la République Démocratique du Congo, le paradis des congolais, un pays solution pour le monde.

Pour toute réponse, le Président national du MR a demandé aux militants, cadres et sympathisants du parti de prendre leur mal en patience étant donné que le pays est en guerre, une guerre d'agression causée par le Rwanda et qu'il estime que tout congolais devrait se consacrer à la recherche de la paix et non se lancer dans une guerre de positionnement politique à la présidentielle pendant que certains de nos compatriotes sont en train de mourir à l'Est du pays.

Il exhorte, par ailleurs, tout congolais à privilégier l'unité et la cohésion nationale pour défendre la patrie et sortir nos compatriotes de l'Est de la tragédie qu'ils vivent depuis des décennies.

Sur la question du candidat Président de la République en 2023, il promet de prendre position en toute responsabilité, en temps opportun, à travers une adresse à la nation.