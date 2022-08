Ile Maurice: Cyclisme - La FMC bénéficie du parrainage de la MCB, MUA et La Trobe

"Sékirité nou Priorité". Un projet "long overdue" qui tient à cœur le président de la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC) et ses collaborateurs, a été lancé officiellement mardi 23 août à Cote d'Or.

Il a mis un certain temps à être mis en place et il a fallu un important soutien financier. La Mauritius Commercial Bank (MCB, gold sponsor), Mauritius Union Assurance (MUA, bronze sponsor) et La Trobe Co. Ltd (bronze sponsor) ont bienveillamment accepté d'apporter le financement nécessaire pour en faire une réalité. Une excellente chose car protéger nos cyclistes sur la route est une absolue nécessité.

Une série de mesures seront désormais mises en place lors des courses cyclistes pour mener à des décisions et une coordination plus rapides et efficaces pour les coureurs et ceux qui les encadrent. Le but est d'optimiser l'interaction des diverses parties présentes sur la route pendant les compétitions (cyclistes, commissaires, officiels, signaleurs, équipes d'assistance, médias).

Les dirigeants de la FMC ont rappelé que les coûts que représentent la signalisation et les mesures de sécurité sont importants. Ils comprennent les frais de la police (motards et agents placés à des points fixes sur la route), l'assistance médicale avec ambulance, le transport, le stockage et l'installation des structures aux départs et arrivées. Grace à l'apport financier de la MCB, de MUA et de La Trobe, la FMC dispose désormais d'accessoires qui seront utilisés lors de chaque course du calendrier. Ils seront aussi mis gratuitement à la disposition des clubs affiliés qui souffrent d'un manque de sponsoring en raison de la situation économique difficile actuelle.

Un nouveau matériel et des accessoires portant les couleurs des trois sponsors constituent cette nouvelle signalétique qui aidera les coureurs et les encadreurs à bénéficier d'une meilleure sécurité en course grâce à une visibilité et une lisibilité améliorées des instructions lors des passages à grande vitesse et une meilleure identification des catégories des personnes responsables ainsi que des véhicules officiels et d'assistance. Ce qui apportera une communication plus claire sur l'autorité des commissaires et officiels et sur la place et les mouvements des véhicules lors d'une course. Une première utilisation sur une base pilote s'est faite lors de la course organisée le dimanche 21 août.

Il y a ainsi une nouvelle arche de départ/arrivée, des panneaux de protection pour les barrières placées dans les derniers mètres avant l'arrivée, des panneaux de signalisation (turn left, turn right et stop) qui seront tenus par les signaleurs pour indiquer la direction à prendre aux cyclistes ou pour arrêter la circulation, de nouveaux autocollants à placer sur les véhicules et des panneaux indiquant la distance à parcourir à l'approche de la ligne d'arrivée.

Des polos ont été offerts aux officiels, des chemises aux commissaires de même que des gilets fluorescents aux signaleurs.

Respect du code de la route

"Le projet d'améliorer l'organisation des courses tout en renforçant la sécurité pour nos licenciés me tenait à cœur depuis le début de mon mandat en 2020. La fédération a aussi le devoir de soutenir les clubs qui avaient du mal à assurer une bonne organisation et avaient tendance à lésiner sur la sécurité par manque de moyens financiers et de bénévoles. Il ne faut pas oublier aussi que la sécurité routière - et pas seulement dans le cyclisme - est l'affaire de tous", a, d'emblée, déclaré le président de la FMC, Michel Mayer, qui intervenait d'Afrique du Sud par visioconférence.

Il a rendu hommage aux membres de la FMC, aux clubs, commissaires, signaleurs, ambulanciers et policiers et a remercié chaleureusement les sponsors sans lesquels ce projet n'aurait pu voir le jour. "La force policière, les médias qui communiquent au public nos activités et les efforts de nos sportifs et le ministère des Sports, sont aussi des partenaires incontournables. Je tiens à tous les remercier en sachant que nous pourrons encore compter sur leur aide", a-t-il déclaré.

"Nous avons beaucoup réfléchi, nous servant de notre expérience sur le vélo, pour voir ce qui pouvait être fait pour améliorer la sécurité pendant les courses. Cela a été fastidieux. 60 % des coûts sont consacrés à la sécurité et aux infrastructures lors d'une course. Nous organisons davantage de circuits, 15 des 25 courses du calendrier. Les courses en ligne demandent plus d'investissements.

Nous voulons minimiser les risques d'accidents le plus possible mais les coureurs doivent aussi faire leur part pour assurer leur sécurité. Merci aux bénévoles que l'on pourra dédommager par rapport à leurs frais de déplacement désormais", a expliqué Jean-Claude Chelin, président de la commission technique de la FMC et responsable de l'organisation des courses. Celui-ci a aussi précise que l'équipe de signaleurs (marshalls) sera dirigée par l'ancien cycliste, Woodley Denis.

"Félicitations à tout le monde qui est impliqué dans l'organisation des courses. C'est un projet concret qui va faire la différence. La MCB est un partenaire de longue date notamment à travers la Team MCB. Nous croyons dur comme fer dans les valeurs du sport particulièrement le cyclisme. Nous voulons donner au maximum de personnes la possibilité de faire du vélo en créant les conditions optimales pour cela", a indiqué Vanessa Doger de Spéville, Head of Communication and Corporate Sustainability de la MCB qui représentait l'institution financière au même titre que Bruno Létimier, Events Manager.

"Nous sommes très heureux de soutenir la FMC. En tant qu'assureur, nous avons la responsabilité de protéger tous les usagers de la route. Félicitations à tous ceux qui ont œuvré pour ce projet", a indiqué Vincent Noël, Marketing & Communication Manager de MUA.

"Je voudrais féliciter la FMC et son équipe organisationnelle pour ce projet fort louable. La Trobe œuvre pour le bien-être de la communauté et la sécurité des cyclistes me tient à cœur car je le pratique moi-même. Je fais un appel à tous les automobilistes afin qu'ils voient dans le cycliste sur la route un membre de sa famille afin qu'il ne le mette pas en danger. Je demande aux cyclistes de respecter le code de la route pendant leurs entraînements également", a déclaré Lawrence Wong, CEO de La Trobe et ancien président de la FMC.

Également présent lors de ce lancement, le Caporal Perry Madelon de la Traffic Branch de la police, a déclaré qu'assurer la sécurité lors d'une course cycliste demande un important travail en amont.

"Il n'y a pas seulement la mise à disposition des motards mais il faut aussi mettre au courant tous les postes de police des localités ou passent les cyclistes. La démarche de la FMC nous aide dans notre travail qui est d'assurer le bon déroulement des courses cyclistes", a-t-il fait ressortir.