Ile Maurice: Deep-River Beau-Champ - Un policier tente d'étrangler un jeune homme

"Mo enn gard mwa, zot pa pou kapav fer nanié." C'est ce que qu'aurait lancé un policier à un habitant de Quatre-Sœurs de 29 ans, qui s'était rendu chez une amie à Deep-River Beau-Champ, samedi matin. L'agent de police se serait mis à le malmener et aurait tenté de l'étrangler.

L'habitant de Quatre-Sœurs a consigné une entrée au poste de police de Bel-Air. Il raconte qu'il est allé rejoindre son amie et collègue à Deep-River, avant de se rendre au travail dans un garage à BelAir. "Mo'nn pas get mo kamarad pou nou al ansam. Mo'nn rant kot mo kamarad pou gété si li fini paré. Linn dir mwa désann touzour. Kan mo pé désann, enn polisié ki ti kot so fami a koté sorti lor sémin kriyé mwa", relate-t-il.

Il pensait que le policier allait lui donner une contravention. Mais à la place, il a commencé à l'interroger sur sa présence. "Ki to pé fer isi. To pa res la twa, to rol pa bon", lui aurait dit l'agent. S'en est alors suivi un accrochage. Le policier aurait tenté de l'étrangler. L'amie du jeune homme est intervenue pour les séparer.

Le plaignant, encore sous le choc, compte aussi porter l'affaire à l'Independent Police Complaints Commission.